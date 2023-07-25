杜蘇芮進逼！北市達此標準禁外送 違者最高罰10萬

「杜蘇芮」增強為中度颱風，預估周三、周四距離台灣最近，台北市勞動局呼籲各工地應加強安全措施，另外，雇主於颱風期間應重新考量外送風險合理派單，並提供必要防護；當宣布停止上班期間，應立即停止外送，違者依「北市外送平台業者管理自治條例」處2萬以上、10萬元以下罰鍰。

勞動局長高寶華表示，為確保外勤人員工作安全，各行業有需外勤作業工作者的事業單位，應採取安全防護措施，維護颱風天安全，限縮外勤區域或以汽車、計程車為外勤交通工具及提供適當個人防護具等，並由雇主或主管人員以書面指派，保存紀錄備查。

勞動檢查處長梁蒼淇表示，北市勞動檢查處將針對大型營造工地外牆施工架及塔式起重機（俗稱塔吊）防颱措施作業抽查，並提醒工地於施工架上張掛帆布或廣告物在強風來襲前應暫時拆除，塔吊塔柱應加強固定，並將旋轉煞車放開（先確認空迴時不會撞擊、感電等危害）。

勞檢處提醒，當風速每秒16公尺以上時，工地嚴禁使用塔吊作業；另塔吊、鋼骨等易導電之場所或機具應設置及檢查避雷設備。土方開挖工程及鄰近河岸工程須做好擋土設施及排水工程，以避免積水而導致鄰房地層下陷坍塌或傾斜，靠山區坡地工程須留意坍方落石及土石流的發生，儘早做好防颱安全措施。

勞動局也呼籲新聞記者採訪高風險新聞事件，雇主應對現場可能的危險情境進行危害辨識及風險評估，且應使其接受特殊的專業及安全訓練。

至於多數勞工關心颱風期間出勤工資，高寶華指出，依現行勞動部公告的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，只要勞工工作地、居住地區或正常上下班所經過的地區，該轄區首長宣布停止辦公，勞工無法出勤時，雇主依該要點不得視為曠工、遲到或要求勞工以事假或其他假別處理。

勞動局表示，雇主並應於出勤紀錄以颱風停班註記，事後也不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的行為。