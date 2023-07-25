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北市宣布堤外「只出不進」 今13時前未移車將拖吊開罰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市疏散門已宣布「只出不進」，若車輛停放堤外停車場，應在今日13時前駛離，避免拖吊遭罰。圖／北市水利處提供
台北市疏散門已宣布「只出不進」，若車輛停放堤外停車場，應在今日13時前駛離，避免拖吊遭罰。圖／北市水利處提供

今年第5號颱風杜蘇芮已增強為中度颱風，持續朝台灣方向前進，移動速度會加快，將開始影響台灣海域，北市停管處今9時宣布，疏散門「只出不進」，4小時後將開始拖吊，車輛若停放堤外停車場車主應於13時前將車輛駛離。

已登錄防汛簡訊車主，北市停管處也於9時發布簡訊提醒，車主應隨時留意疏散門管制情形，並呼籲經常停放於台北市各堤外停車場之車主可至停管處官網或掃描各堤外停車場防汛通知牌面及停車單QRcode為愛車註冊登錄防汛通知。

北市停管處提醒，颱風豪雨期間將以簡訊通知疏散門管制情形及禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制等相關訊息，以利車主及早因應將車輛駛離，防止車輛淹沒受損或違規受罰。

車主 杜蘇芮颱風 停車場

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