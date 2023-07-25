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北市青年失業率高 蔣萬安推「共享運具折價券」助求職

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安認為「投資青年就是投資台北」，北市勞動局協助青年於畢業前即開始職前準備。圖／北市勞動局提供
市長蔣萬安認為「投資青年就是投資台北」，北市勞動局協助青年於畢業前即開始職前準備。圖／北市勞動局提供

根據主計總處發布今年度上半年失業率調查，台北市15至24歲失業率為15.8%；25至29歲失業率為9.3%，仍較其他地區、其他年齡層為高。台北市長蔣萬安指示北市勞動局，強化青年就業輔導，並且為了降低青年求職成本，鼓勵青年加速就業，蔣萬安指示勞動局研議青年尋職期間的「共享運具折價券」，預計113年上路。

北市勞動局長高寶華表示，台北市就業機會全國最多，青年教育程度也是全國最高；北市府會積極協助青年就業，提供相關諮詢等服務，輔導青年朋友找尋最符合條件且最合適的工作。北市府研議的青年尋職「共享運具折價券」，目前規畫只要在畢業前夕4、5月間向就服處登記，並接受職涯輔導，畢業後即可獲得共享運具折價券，詳細金額研議中，將於明年實施前夕公布，讓青年朋友可多加利用公立就業服務資源。

高寶華說，蔣萬安認為「投資青年就是投資台北」，勞動局協助青年於畢業前即開始職前準備，所屬就業服務處的台北青年職涯發展中心(TYS)提供青年免費職涯諮詢服務，透過職業心裡測驗了解個人特質，最新就業市場趨勢分析，協助青年職涯定向，也和大專院校合作，深入到校園職涯輔導。

TYS持續提供多樣免費職涯輔導服務，今年七、八月將辦理多場次職涯講座及企業參訪等活動，亦提供一對一職涯諮詢、履歷健診、面試指導等服務。

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