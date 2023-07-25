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翡翠水庫發電不算綠電 北市年損2億

聯合報／ 記者洪子凱林海／台北報導

翡翠水庫每年平均發電2.2億度，約可供5.4萬戶家庭一年用電，但北市議員昨指出，中央二度修訂「再生能源發展條例」，將水庫水力發電排除在「綠電」獎勵之外，影響躉購電價，讓市庫賣電收入至少短收2.2億元，大酸中央「2050淨零排放」喊假的？翡管局已函請經濟部研議修法。

經濟部表示，水庫及壩堤雖可蓄水及發電，但也可能影響河川上游生態群分布，因此未列入條例獎勵對象，僅限水力發電未達2萬瓩等小水力發電作為獎勵補助對象，全台水庫型水力發電都一樣，並非單獨排除翡翠水庫，也不是不認定為綠電。

議員王欣儀、徐巧芯和前議員羅智強昨舉行記者會。王欣儀說，中央2019、2023年兩度修訂「再生能源發展條例」，先將水力發電限於「未達2萬瓩」的小水力發電，導致電廠設備容量7萬瓩的翡翠水庫被排除在外，今年6月再次修法，更完全排除水庫水力發電，不視為再生能源，令人匪夷所思。

羅智強說，翡翠水庫水力發電完全是綠電中的綠電，其他再生能源，如光電、風電都有很高設置成本，尤其台南光電毀農問題備受重視，他呼籲民進黨政府，將翡翠水庫水力發電納入條例。

徐巧芯也說，翡翠水庫賣給台電平均每度約僅1.52元，若水庫水力發電可視為再生能源，以每年2.2億度發電量計算，台電公司收購單價每提高1元，市庫就可增加逾2.2億元收入。

為此，翡管局18日已函請經濟部納入研議修法，希望「再生能源發展條例」納入所有水庫水力發電，以求躉購電價公平合理性。翡管局表示，目前台電躉購小水力發電一度約2.8、2.9元，比翡翠水庫一度多約1.3元，因契約5年一簽，明年底期滿，盼能重新議約。

至於已與電業簽訂購售電契約者，經濟部指出，其設備產生電能仍依原訂費率躉購，翡翠水庫也屬這種情形，仍維持原訂費率；此外，水庫發電本來就是再生能源，但基於環境生態等永續發展考量下，立法之初即未納入條例獎勵對象，不適用小水力發電4至5元躉購價格。

翡翠水庫 再生能源

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