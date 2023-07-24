中和某墓園產權爭議 新北7月30日邀4方協調解決

國民黨全代會昨天召開時場外爆發下跪陳抗活動，凸顯中和某墓園產權爭議，新北市殯葬處說，7月30日召開4方會議，邀墓主、新業者與地主到場協調，以解決爭議。

國民黨昨天在新北市板橋體育館召開全代會，會中通過徵召新北市長侯友宜參選總統，但在這場政治大戲的場地外卻有1男1女跪地大喊「冤枉呀，侯市長，春秋墓園有冤案」，警方於是上前先架離拿擴音器大喊的男子，再請女子到一旁的意見表達區表達訴求。

春秋墓園自救會朱姓成員在臉書（Facebook）貼出現場影片表示，被架走的男士是律師，女生是生技專家，都是守法守紀的好公民，「無奈官逼民反，為了爭取祖先的尊嚴如此犧牲奮鬥，我為我的夥伴感到驕傲！」

朱姓成員貼文表示，在高等行政法院判決下，新北市政府殯葬處違法將墓園經營權交給一家公司。這家公司逼迫原墓主挖墳遷葬，奪取珍貴稀有的土葬墓地，重新高價販售。「自救會求見市長申冤將近4個月，侯友宜不理不睬，整天忙著選總統，冷血無情至極」。

這起爭議日前由民進黨新北市議員戴瑋姍與張錦豪召開記者會揭露，在墓園自救會成員陪同下，戴瑋姍說，位於中和的「春秋墓園」1973年成立，但某公司2020年取得經營權，改名「龍陵紀念墓園」後，墓主卻發現墓地都被貼上「若占用墓地將依法提告」公告，許多墳墓皆被鐵皮或鐵絲網圍繞不能進入，難以祭拜先人。

面對這起抗爭事件，新北市政府殯葬處長黃秀川告訴中央社記者，私立春秋墓園共有64筆土地，有糾紛部分約占墓園內35%。爭點在於，墓主認為自己先前已花錢做墓並繳費給舊業者，如今卻又要被扒一層皮。

他表示，對地主來說，從未拿到墓主付的錢，每年還要負擔百萬地價稅；且地主後續依民法向墓主請求費用或排除占用，在3次訴訟中均獲勝訴。

黃秀川說，地主已同意由新公司取得設施經營執照，這間新公司是墓園經營業者，殯葬處已數度與墓主、新業者與地主溝通，其實就連墓主間也有不同意見，因此殯葬處將邀墓主、新業者與地主於7月30日召開4方會議，希望大家都能到場協調、表述意見，以解決爭議。