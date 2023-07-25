雙城論壇議員抽籤 藍搶破頭綠0出席

台北上海雙城論壇8月底登場，台北市議會昨天抽出3名公費隨行議員，共有16人參與抽籤，綠營議員興趣缺缺無人出席。正取抽出陳重文、鍾沛君與陳政忠，其餘議員皆為備取。國民黨議員鍾沛君說，希望蔣市長可以親自去，展現重視；民進黨議員陳怡君表示，中國才剛修「反間諜法」，可以無理由抓人，自身安全很重要，就算公費名額用送的也不會去。

台北市長蔣萬安表示，他知道有些議員也會自費參加，但有名額上限，都會依照相關規範辦理。

北市議會昨近中午登記雙城論壇公費名額抽籤，國民黨籍有應曉薇、徐巧芯、耿葳、楊植斗、陳重文、鍾沛君、李傅中武、郭昭巖、林杏兒、李柏毅、王欣儀、張斯綱等12人；民眾黨有林珍羽1人和無黨籍侯漢廷、陳政忠及曾獻瑩等3人，民進黨籍無人參與。7月26日將再登記自費隨行議員抽籤，共8名額。

鍾沛君說，自己從第一屆雙城論壇參與至今，當時還在媒體業，當時氣氛與現今大不同，過去被認為和中國來往就是「舔共賣台」，相信經過10多年交流，台北市民多數都理解雙城論壇在兩岸之間搭起溝通橋梁。

鍾沛君說，她認為市長蔣萬安應親自出席，舉辦雙城論壇的立場確定後，也代表蔣認同台北與上海之間要有意義互動往來，這也是蔣首次赴中，若有心人士想見縫插針、藉機抹黑，黨籍議員在第一線觀察，也可以馬上反擊，有什麼說什麼。

民進黨議會黨團總召簡舒培則表示，黨團沒針對是否出席雙城論壇特別討論，都是個別議員自己決定要不要參加，民進黨團對「對等友善的交流互動」樂觀其成。

民進黨議員陳怡君說，大陸新修訂的「反間諜法」7月上路，不需要任何理由、證據，只要被懷疑可能是間諜就會被逮捕，所以都沒想過要抽籤，還嗆說「就算公費要送我也不會去」；簡舒培強調，她個人沒興趣參加，因在中國軍機、軍艦擾台同時還舉辦雙城，會讓中國覺得繼續恐嚇台灣，還是會有人與中方交好，完全無法瞭解台灣真實民意。