聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙城論壇議員抽籤 藍搶破頭綠0出席

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

台北上海雙城論壇8月底登場，台北市議會昨天抽出3名公費隨行議員，共有16人參與抽籤，綠營議員興趣缺缺無人出席。正取抽出陳重文、鍾沛君與陳政忠，其餘議員皆為備取。國民黨議員鍾沛君說，希望蔣市長可以親自去，展現重視；民進黨議員陳怡君表示，中國才剛修「反間諜法」，可以無理由抓人，自身安全很重要，就算公費名額用送的也不會去。

台北市長蔣萬安表示，他知道有些議員也會自費參加，但有名額上限，都會依照相關規範辦理。

北市議會昨近中午登記雙城論壇公費名額抽籤，國民黨籍有應曉薇、徐巧芯、耿葳、楊植斗、陳重文、鍾沛君、李傅中武、郭昭巖、林杏兒、李柏毅、王欣儀、張斯綱等12人；民眾黨有林珍羽1人和無黨籍侯漢廷、陳政忠及曾獻瑩等3人，民進黨籍無人參與。7月26日將再登記自費隨行議員抽籤，共8名額。

鍾沛君說，自己從第一屆雙城論壇參與至今，當時還在媒體業，當時氣氛與現今大不同，過去被認為和中國來往就是「舔共賣台」，相信經過10多年交流，台北市民多數都理解雙城論壇在兩岸之間搭起溝通橋梁。

鍾沛君說，她認為市長蔣萬安應親自出席，舉辦雙城論壇的立場確定後，也代表蔣認同台北與上海之間要有意義互動往來，這也是蔣首次赴中，若有心人士想見縫插針、藉機抹黑，黨籍議員在第一線觀察，也可以馬上反擊，有什麼說什麼。

民進黨議會黨團總召簡舒培則表示，黨團沒針對是否出席雙城論壇特別討論，都是個別議員自己決定要不要參加，民進黨團對「對等友善的交流互動」樂觀其成。

民進黨議員陳怡君說，大陸新修訂的「反間諜法」7月上路，不需要任何理由、證據，只要被懷疑可能是間諜就會被逮捕，所以都沒想過要抽籤，還嗆說「就算公費要送我也不會去」；簡舒培強調，她個人沒興趣參加，因在中國軍機、軍艦擾台同時還舉辦雙城，會讓中國覺得繼續恐嚇台灣，還是會有人與中方交好，完全無法瞭解台灣真實民意。

議員 雙城論壇 民進黨

延伸閱讀

視察颱風整備 蔣萬安：放假與否北北基桃一起決策

雙城論壇隨行北市議員抽籤 藍踴躍綠缺席兩樣情

萬安演習放美軍機圖？海報出包？ 蔣萬安：需改進一定改進

雙城論壇議員名額抽籤 藍搶破頭、綠憂人身安全怕被抓

相關新聞

雙城論壇議員抽籤 藍搶破頭綠0出席

台北上海雙城論壇8月底登場，台北市議會昨天抽出3名公費隨行議員，共有16人參與抽籤，綠營議員興趣缺缺無人出席。正取抽出陳...

加速都更 北市研議加碼整宅容積獎勵

為了加速老舊建築都市更新，台北市長蔣萬安3月推都更五箭，其中「公辦都更7599專案」政策上路4個多月，已有9案申請，有住...

翡翠水庫發電不算綠電 北市年損2億

翡翠水庫每年平均發電2.2億度，約可供5.4萬戶家庭一年用電，但北市議員昨指出，中央二度修訂「再生能源發展條例」，將水庫...

平溪國際五彩祈福節登場 體驗各國祈福文化儀式

來到平溪，一定要體驗的行程就是放天燈，但除了放天燈，暑假來平溪還有更特別的五彩祈福節，在平溪國際五彩祈福節裡，可以體驗台灣、英國、日本、美國以及韓國的祈福文化，接下來還有8月12日(六)及8月19日(六)兩場次，想要到平溪體驗不只放天燈的祈福方式，可以來參加五彩祈福節。

防範「杜蘇芮」豪雨釀災 北市環保局加強溝渠巡檢清疏

中央氣象局預報颱風「杜蘇芮」逐步近逼，受環流影響，台北市恐有豪大雨發生，環保局說明，目前已針對北市179處易積淹水溝渠，...

北市曝青銀換居推動難的原因 配合需求租期延長為12年

台北市長蔣萬安推動青銀換居，北市都發局表示，由於高齡長者習慣長年居住的生活圈，成為搬遷意願一大考量，市府瞭解申請者的需求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦