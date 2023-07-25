加速都更 北市研議加碼整宅容積獎勵

為了加速老舊建築都市更新，台北市長蔣萬安3月推都更五箭，其中「公辦都更7599專案」政策上路4個多月，已有9案申請，有住戶憂心，儘管蔣市府推7599專案，誘因不足仍難推都更。都發局表示，市府正研議加碼整宅容積獎勵，目前整宅更新容積獎勵為基準容積的1.5倍，正研議整宅專案加碼，加碼多少還沒有定案，預計今年9月前確定。

議員詹為元認為，整宅類似國宅、社宅等坪數都很小、居民經濟條件差，要提高整宅容積獎勵，市府才容易找到願意整合的建商，而指標個案就是信維整宅，若容積獎勵沒提高，根據過去協助推動公辦都更的經驗，成功機率微乎其微。

議員何孟樺說，台北市的整宅因其錯綜複雜的產權、居民經濟條件問題，都更過程往往曠日費時甚至頻頻受阻，市府除了花心力加速都更、提出誘因外，也要顧及現在整宅住戶的居住品質，確保環境整潔、消防安全、無障礙等基本需求無虞，讓市民不因都更進度遲滯影響生活品質及安全。

目前「北市公辦都更7599專案」9案申請，包括大安區信維整宅、信義區廣慈社宅西南、西中區兩案；還有南港產專區兩案、內湖貿三社區、中正區自來水園區東南側、士林區一案。

位於台北市大安區市中心精華區的信維整宅，因老舊窳陋還被稱為「大安籠屋」，主委廖廣志說，目前信維整宅的狀況愈加窳陋，陸續不斷有住戶反映漏水嚴重，目前信維同意都更比例已達8成多，盼市府能提高公辦都更誘因，讓都市更新速度加快，尤其信維整宅每一戶坪數都只有5至8坪，要推公辦都更更難，盼市府除協助加速整合、也能提高容積獎勵等都更誘因。

北市更新處主秘謝明同表示，為了加速老舊整宅都更，市府接下來的確正在研議加碼整宅容積獎勵，至於加碼多少，還沒有定案，預計今年第三季定案。

謝明同說，蔣市長推動「公辦都更7599專案計畫」後，受到市民熱烈關注，目前市府已經受理申請9案，尤其是老舊社區民眾對公辦都更降門檻最有感。

另，北市都市更新處於台北12個行政區辦理說明會，吸引341位里長及里幹事參與。