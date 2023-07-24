防範「杜蘇芮」豪雨釀災 北市環保局加強溝渠巡檢清疏

中央氣象局預報颱風「杜蘇芮」逐步近逼，受環流影響，台北市恐有豪大雨發生，環保局說明，目前已針對北市179處易積淹水溝渠，加強複檢及清疏工作，確保排水順暢，同時也針對易積淹水地區如市場、夜市、餐廳及工地加強巡檢清疏，希望達到減災成效。

環保局表示，為因應可能的豪大雨，各區清潔隊已加強各項防颱整備工作，針對北市溝渠加強複檢及清疏工作，特別是今年度179處易積淹水區，以確保排水暢通。

環保局表示，22日已巡查處所486處，動員巡查及清理人次634人，動員機具196車次，環保局說明，為有效確保排水通暢，針對溝渠之清疏作業外，同時也針對易積淹水地區例如市場、夜市、餐廳及工地等一併加強巡檢清疏，期能有效降低積淹水情形，達到減災成效。

環保局呼籲民眾，受颱風環流影響，台北市恐有豪大雨發生，如發現水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退時，請協助順手撿拾清除，或撥打1999通報各區清潔隊處理，以保持溝渠排水順暢，有效防災，保障市民生活環境安全。

環保局統計，現有清潔車輛機具1000餘部，清潔人員4500餘人，將能迅速執行北市救災與災後復舊作業，確保防災和復舊工作順利進行，維護市容整齊乾淨。