北市曝青銀換居推動難的原因 配合需求租期延長為12年

台北市長蔣萬安推動青銀換居，北市都發局表示，由於高齡長者習慣長年居住的生活圈，成為搬遷意願一大考量，市府瞭解申請者的需求後，近半年在南港已成功媒合4戶，並考量長者老化不易重複搬遷等因素，今年6月20日也公告將租期延長為12年。為維護社區環境品質，社宅違規記點制度為全體住戶均有的管理規範，並非針對特定對象所制定。

都發局表示，目前北市社會住宅以全通用設計為原則，充分考量各年齡層、身障或行動不便者的需求規畫，「社會住宅青銀換居計畫」在媒合時，都發局也會主動向申請人瞭解需求，並配合裝設臥室及浴廁輔具、提供基本標配家具，以提供符合長者需求之友善居住空間。

至於社會住宅社區違規記點制度，為市府自100年辦理大龍峒社宅出租時，即已建立之一致性規範，目的是希望與社區住戶共同維持社區居住環境品質，並未有針對特定對象而有不同規範，相關規定均於申請、簽約過程中與申請人充分溝通。

對於議員提到要求訪視、檢查房屋等，為物業管理人員基於關懷住戶立場，定期訪視瞭解住戶居住情形或是否有轉租情形，或因設施設備修繕需求及特殊狀況需訪視協助等，才會協調進入住戶居住空間訪視，並非常態性的管理要求。

北市府表示，目前青銀換居共有5戶媒合成功，北市於111年提出試辦計畫主要以提供行善及青年一期社宅均以一房型為主，經過一年的試辦後，僅有1戶媒合成功，經檢討瞭解多數長者希望有家庭照顧者陪伴入住，以及長者希望居住於交通便捷、附近生活機能完善的地區，因此在112年上半年檢討，並逐步擴增佈點的行政區及各種房型，新增東明社宅之一、二、三房型，已於半年期間成功媒合4件，且在112年6月已經再度調整公告。

北市府表示，除將新增釋出洲美社宅三房型單元外，也已調整租期規定為12年，未來仍會持續滾動檢討調整計畫佈點，協助更多有需求的長者。