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杜蘇芮襲台 侯友宜坐鎮指揮要求落實防颱
中央氣象局及新北市氣象團隊分析，杜蘇芮颱風逐漸加速往西北方向移動，暴風半徑達250公里且持續擴大中，有可能是近4年來影響台灣最大的颱風。新北市長侯友宜今主持應變會議，要求市府各單位提早做好防颱整備及早因應颱風來襲。
因應颱風可能來襲，侯友宜今下午主持災害應變中心整備會議，聽取氣象團隊與水情團隊等單位報告整備及應變措施，並與各區公所視訊連線，要求各局處及區公所切勿掉以輕心。
新北市氣象協力團隊預判分析，受到颱風外圍環流影響，預測新北市雨勢最大區間為27日，特別是南側、東側山區及東北角沿海區域，有出現大豪雨、強陣風及長浪情形，民眾務必提高警覺加強準備。
侯友宜表示，相關機關已自主檢核及防颱整備，包括防汛備料與機具整備、抽水站抽水機組試運轉及橫移門測試、災害潛勢地區預置機具規畫、測溝清淤、防救災裝備器材檢查及孤島整備等。
侯友宜提到，針對尚在建設的各項復建及破堤工程，也做好相關防颱措施，更提醒相關單位加強歷史災點預防性措施，避免災情發生。市府將會密切關注氣象局動態訊息，如氣象局針對北部海域發布海上颱風警報時，市府將發布限制進入包含山區、海邊及河岸等較危險區域之警戒公告。
侯友宜強調，受外圍環流影響，海邊將出現長浪及較強陣風，應避免前往海邊活動，沿海地區可能有長浪、空曠地區亦有強風，請新北市民朋友注意颱風資訊、避免外出活動，預先做好防颱準備工作，並配合新北市政府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向各區公所申請。
新北消防局補充，侯友宜要求市府各單位提早做好防颱整備及早因應颱風來襲，上周五即責成災害防救辦公室通報要求各局處、公所及事業單位加強各項防颱整備工作及落實自主檢查，並由副市長朱惕之在周日召開颱風整備前置會議。
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