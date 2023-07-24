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北流、北藝挨轟人事費太高拖累市庫 文化局：財務自償非兩者唯一使命

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北流、北藝因人事費逐年增加，遭民代痛批拖累市庫，北市府文化局今天回應，雖財務自償為法人的目標之一，但兩者也同時背負推廣流行音樂和表演藝術文化、和扶植相關產業的公共使命。本報資料照片
北流、北藝因人事費逐年增加，遭民代痛批拖累市庫，北市府文化局今天回應，雖財務自償為法人的目標之一，但兩者也同時背負推廣流行音樂和表演藝術文化、和扶植相關產業的公共使命。本報資料照片

北流、北藝近期爭議不斷，昨遭指出人事費逐年增加，遭民代痛批拖累市庫，認為不應再無限上綱擴增人事費，文化局今天說明，北流、北藝是行政法人單位，雖財務自償為法人的目標之一，但兩者同時背負推廣流行音樂和表演藝術文化、和扶植相關產業的公共使命，市府也會針對兩者每年營運計畫審查編列補助，也會進行績效考核。

文化局表示，北流與北藝是行政法人單位，相較公部門受組織架構及行政流程規範限制，是更具彈性單位，其具有人事自主性，以網羅適合的文化專業人才，同時兩法人背負推廣流行音樂和表演藝術文化、和扶植相關產業的公共使命，故財務自償雖為法人的目標之一，但並非唯一營運目的。

文化局說明，兩法人每年須規畫年度營運計畫包含人事費用，經財務、會計、法律及專業文化專長委員所組成之董監事會議通過後，報送文化局編列補助經費，並提送議會工作報告及預算審查。

文化局表示，法人每年營運狀況皆需進行年度績效考核，並逐步提高自籌經費，兼顧文化藝術培育推廣與財務效益為營運目標，文化局尊重行政法人的獨立自主精神和藝術文化專業，未來也將持續與北流和北藝共同努力，推動台北市流行音樂及表演藝術文化。

法人 文化局

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