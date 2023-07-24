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結合AI技術防颱 雲林縣花3年時間布建感測系統上場實測「好準」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，即時監控水情及加強預警能力，水利處長許宏博現場實測感測系統。記者陳雅玲／攝影
雲林縣結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，即時監控水情及加強預警能力，水利處長許宏博現場實測感測系統。記者陳雅玲／攝影

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，雲林縣預估平地累積雨量可能達到300毫米，縣府嚴陣以待防颱，除全縣加強清淤、備好1.6萬多包沙包，3年多前就透過影像監測、淹水感測器布建，結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，即時監控水情及加強預警能力，將在這次颱風上場實測。

中央氣象局預計今晚發布海上颱風警報，周三、周四颱風對台影響最明顯，雲林縣26至28日三天累積雨量預估平地可達300毫米、山區350至500毫米，縣長張麗善今召開會議要求相關單位做好整備。

縣府水利處長許宏博表示，因應極端氣候，雲林縣從3年多前開始陸續建置各式水情監視及監測設備，並結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，加強轄區內水情即時監控及預警能力，目前全縣建置水位站77處、雨量站46處、影像監視站170處、路面淹水感測站202處，可即時瞭解各地有無淹水災情。

近日午後豪大雨不斷，即時監測系統上場實測，有地區已有積水，可能有淹水之虞，當地里長還不知道，接到水利單位訊息出門發現真的已經積水，被監測系統的即時回饋嚇了一跳，「好準」，許宏博說，即時監測系統建置至今，首度遇到有颱風可能侵台，希望能藉此將颱風影響降到最低。

因應颱風將來襲，縣府及各公所現已備妥1萬6135包沙包，各大、中、小型移動式抽水機共342台，已完成相關預檢作業，並依照各公所提報地點及易淹水地區視狀況進行相關預布作業，也針對抽水站設備進行試運轉，並就滯洪池、前池等防洪設施進行預抽，配合潮汐開啟防潮閘門重力排水，並將閘門外淤積的淤泥清除。

張麗善提醒民眾，颱風豪雨侵襲，請確實加強住家附近排水管理，且勿至沿海及山區活動，以免發生危險，並請農民針對農作物加強固定及防風等措施，以降低農作物損害。

颱風可能襲台，雲林縣長張麗善（中）今召開會議要求相關單位做好整備。圖／雲林縣政府提供
颱風可能襲台，雲林縣長張麗善（中）今召開會議要求相關單位做好整備。圖／雲林縣政府提供
雲林縣結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，即時監控水情及加強預警能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，即時監控水情及加強預警能力。記者陳雅玲／攝影

颱風 淹水 雨量

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