雙城論壇隨行北市議員抽籤 藍踴躍綠缺席兩樣情

台北上海雙城論壇8月將登場，台北市議會今天辦理3名公費隨行議員名單抽籤，共16人報名，藍營議員佔多數、綠營無人參與，正取為陳重文、鍾沛君和陳政忠，26日將抽自費名單。

「2023台北上海城市論壇」預定8月下旬登場，為期3天，台北市政府尚未公布出席雙城論壇名單，但預期台北市長蔣萬安可能親自率團，市議會今天中午先進行公費訪團抽籤，共計有16名議員報名。

國民黨台北市議員王欣怡和秦慧珠今天表示，抽籤結果選出3名公費名單，分別為國民黨籍市議員陳重文、鍾沛君和無黨籍陳政忠。

另外，備取名單依序為國民黨市議員徐巧芯、林杏兒、王欣儀、張斯綱，以及新黨籍侯漢廷、無黨籍曾獻瑩，和國民黨籍李柏毅、郭昭巖、應曉薇、李傅中武、楊植斗，以及民眾黨籍林珍羽和國民黨籍耿葳。

應曉薇隨後也透過新聞稿表示，蔣萬安上任後親力親為，許多市政問題可看到市府團隊都有即刻解決的能力，從這次多名議員高度參與雙城論壇意願，都證明對蔣萬安的高度肯定。

她說，這次抽籤落選者，還可參與市議會26日舉行的第2次抽籤，屆時將抽出8名自費名單。

民進黨台北市議會黨團總召簡舒培接受記者電訪表示，黨團對兩岸交流都是樂見其成，同黨市議員也並未針對是否參與雙城論壇事項進行特別討論，尊重各自決定，但因中國對台文攻武嚇和共機擾台動作未歇，參與雙城論壇未能獲得對等尊嚴，且顯得「熱臉貼冷屁股」，所以參加意願都低。

簡舒培提到，蔣萬安身為蔣家第四代，中國當然期待出席雙城論壇，可在歷史上留下一頁紀錄，特別是近來中國內政疲弱和中國外交部長秦剛月餘未露面有諸多爭議之際，具有朝貢意義，但也將淪為中國國家主席習近平的統戰工具和大內宣。

她指出，今天抽籤可看到國民黨市議員踴躍參與，除了是幫蔣萬安捧場外，也是增加活動正當性，但藍營對於中國打壓台灣迄今都未有正面回應，根本是助長威權政權。

對於蔣萬安可能親自率團，簡舒培提醒，蔣萬安一定要堅持住台灣不能被矮化原則，不能再出現前市長柯文哲講稿先給對方看和兩岸一家親言論等事件；以及共機、共艦不能再擾台，這些都是蔣萬安選舉時曾提的主張。