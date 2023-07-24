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多岔路口很危險 汐止福德一、環河街口增號誌

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區福德一路與環河街交岔路意外頻傳，新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，也決定先增加閃燈號誌改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區福德一路與環河街交岔路意外頻傳，新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，也決定先增加閃燈號誌改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區福德一路平時車子不少，再加上鄰近工業區大車也多，不過，在與環河街交岔路，因為，一旁還有兩個巷子，多路口交會，造成當地意外頻傳，行人過馬路也危險，所以，今(24)日新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，也決定先增加閃燈號誌改善。

汐止區福德一路與環河街口，因為，對向同時是福德一路300巷與310巷交會口，當兩條巷子的汽、機車都要匯入主要道路福德一路時，經常險象環生，民眾說，因為是分岔路口，再加上有轉彎車，又沒有號誌，行人通行也很危險。

中興里長蔡振國指出，這個路口很複雜，是環河街與福德一路還有300巷及310巷是一個多重路口，車子很多，上下班再加上一旁就是北峰國小，有小朋友上放學，車多再加上多岔路口很容易發生交通意外，希望相關單位能夠可以增設交通號誌。

新北市議員廖先翔服務處助理甯惟軒表示，是一個多岔路口，同時還有私人倉儲公司一個獨立出入口，牽涉到私人地，第一階段可能沒有辦法先設紅綠燈，因為會影響到整體福德一路車流問題，但是為了人車安全起見，會在路口主要幹道跟巷口設置當心行人的標誌以及太陽能的警示燈，讓駕駛朋友在行經路口時能夠提前知道路口可能隨時會有行人經過，減速慢行，保障安全，至於第二階段請市府交通局持續評估福德一路口的車流量，同時也請里長協調周邊店家民眾倉儲公司等民意，做為日後如果這個路口要設紅綠燈的話，要做那些配套措施。

汐止 紅綠燈

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