淡海輕軌萬安演習演練 疏散避難戰災搶救災民安置

萬安演習選擇在淡水區進行「車停，人就近疏散」實際進入防空疏散避難設施，淡海輕軌更進行民生基礎設施遭敵飛彈攻擊後，建築物倒塌、火災、設施損壞等搶救演練及傷患救護，並在淡水區新市國小開設戰時災民收容救濟站，實際演練戰災民眾收容安置，過程嚴謹、逼真，以因應烏俄戰爭爆發後以來的緊張國際情勢。

演習統裁部副統裁官警政署副署長詹永茂表示，對於新北市規劃的各項演練，都以「仿真、實地」等真實空襲狀況前提規劃，情境逼真，今年新北市針對身心障礙者，特別規劃藉由警察廣播電臺、村里、學校及警車廣播等方式，以聲音或文字訊息提供多元管道相關預警資訊。

演習時在淡海新市鎮由淡水區崁頂里吳里長，也就是當地民防分團分團長身分來協助引導里民進行防空避難，均令其留下深刻印象，而民眾在警報發放後，均能配合警察與民防人員引導迅速實施疏散避難，戰災演練緊湊真實、戰時災民收容救濟站開設也能符合戰時景況，演習全程順利圓滿，對相關演習人員表示感謝之意。

新北市市長侯友宜表示，遭受敵軍攻擊，保護人民的生命、身體、財產安全，新北市政府肩負居民救援的2大工作，一是避難場所、救濟物資、醫療品等提供，也就是收容安置工作，二是為了居民安全資訊收集及提供查詢，對於失蹤、離散的家人、朋友目前是否平安，收集與提供相關資訊。因此，今年萬安演習，除了疏散避難，規劃「仿真、實地」的戰災搶救、戰時災民收容安置，不外乎提醒民眾要隨時有「居安思危」的意識，更表現新北市將隨時秉持保護市民的認真態度，透過「萬安演習」各項演練，與民眾一同隨時做好萬全的準備，因應瞬息萬變的國際局勢。