雙溪秋收稻穗慶豐年 外地遊客慕名而來體驗割稻趣

新北市農業局與雙溪區公所推行友善耕作及食農教育，今(24)日在雙溪上林里舉辦「112年雙溪秋收稻穗慶豐年」活動，邀雙溪區參加春耕祈福的5所中、小學生及民眾於暑假期間一同參加，還有不少外地遊客慕名而來，大小朋友們捲起袖子、褲管化身為小農夫，加深對農業的認同。

今年3月播種插秧、施肥、除草種下有機稻米，由里民共同照顧，經過4個月成長已結出飽滿的稻穗，公所邀請參加春耕插秧的學生們與民眾參加秋收稻穗慶豐年活動，實際體驗農民栽種辛勞及豐收的喜悅，還有不少外地遊客，帶著孩子慕名而來體驗秋收，直呼不虛此行。

雙溪區區長林銚傑表示，為推廣有機耕作及友善栽培，辦理春耕插秧與秋收割稻的田間體驗，公所區內各級學校參與，透過體驗活動將環境友善的種子向下扎根於學童心中，「春耕祈福，秋收慶豐年」田間體驗已經成為雙溪區特色食農教育課程。

家裡務農的上林里長簡德福表示，透過插秧及割稻體驗，可以讓學生更了解食材原貌，並親身體驗農夫耕作辛勞，讓學生能更珍惜碗裡的每一粒米，也提醒年輕人要感念大地的恩惠及環境保護的重要。