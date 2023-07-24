萬安演習放美軍機圖？海報出包？ 蔣萬安：需改進一定改進

台北市長蔣萬安首度視察萬安46號軍民聯合防空演習，蔣萬安下午1點半先到台北市災害應變中心視察街區道路防空避難演練狀況；並到南港車站視導關鍵基礎設施搶救演練，南港高中視察災民收容救濟演練。蔣萬安一到南港車站，旁邊馬上演習炸彈爆破，讓參與演習人員嚇了一跳，相當有臨場感。

由於北市警局士林分局日前在臉書粉專PO出宣導圖，海報左上角的軍機圖案竟為美軍軍機，媒體今問蔣萬安此海報是否出包，被外界質疑是否視美軍為假想敵？蔣萬安回應，會請士林分局長了解，需要改進的地方一定改進。

蔣萬安演習結束後受訪表示，這次萬安演習相當圓滿順利，尤其實施車停人就近疏散，相較過去30分鐘，演習延長為1小時，且選定南港車站作為戰災搶救。對於國家安全採料敵從寬、禦敵從嚴的態度，居安思危，隨時懷有憂患意識。

蔣萬安表示，這次的演習除避難疏散演練外，也到南港車站做戰災搶救演練，模擬遭飛彈波及，並進行災民救護站作業，流程完備，感到欣慰，同時給予參與同仁肯定。