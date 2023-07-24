捍衛治安警察迅速追緝破案 北市府：綠民代忙著抹黑令人遺憾

40歲郭男涉嫌在Lalamove外送平台寫恐嚇訂單，指稱要提供槍枝請外送員到立委林淑芬服務處開槍一案，新北市蘆洲警分局今早宣布破案，供稱是惡作劇開玩笑，警方將依恐嚇罪嫌偵辦。此案也引發藍綠隔空交戰，新北市府說，警局全力捍衛治安，火速在3個小時內破案，綠營民代卻刻意視而不見，忙著努力抹黑、迅速造謠，問政只分政黨不顧是非，令人匪夷所思，更感到遺憾。

蘆洲警分局表示，警方於7月24日接獲民眾在網路群組上傳外送平台外送單截圖，內容是有關要求外送員至立委服務處開槍，警方立即成立專案小組偵查，調閱相關資料，更針對案件相關人員進行釐清並調閱通聯記錄，另由偵查隊藉由科技偵查手段迅速查出來源，即時增強轄區派出所及偵查隊巡邏密度，保護服務處安全，在全力積極查緝下3個小時內就迅速破案，並在台北市查獲該名犯嫌及BB槍，並非外界謠傳的真槍，犯嫌辯稱是開玩笑所為，該行為已觸犯刑法恐嚇罪，警方依法移送新北地檢偵辦。

新北市政府表示，對於任何不法的案件，警方以最快的速度全力查緝，就是為了讓民眾安心，但綠營民代卻在同一時間忙著將該截圖發布在社群平台，以聳動的「黑槍」字眼，再次企圖製造社會恐慌，不知是何居心？迅速抹黑造謠一條龍的能力遠比問政來得更加專業，實在讓人大開眼界。

市府強調，新北市警方能在3小時內破案，在在顯示新北的治安偵查能量與捍衛市民安全的決心，呼籲有心人士切勿隨意以身試法，任何不法案件，警方都會以最快的速度將犯嫌查緝到案。