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北流1.9億爭議款有解了 蔣萬安將編列或追加預算處理
北流1.9億元爭議款未結，引爆柯、蔣市府團隊隔空交火。台北市長蔣萬安表示，北市府就是來積極解決問題，我們已經有再研議，接下來就是否編列預算，或追加預算方式，這都需要議會同意，會站在市民角度，確保市民權益，盡快將問題解決，這是北市府的當務之急。
北流爭議款未解，對於黃珊珊稱「公務機關針對訴訟或爭議款本就應該以第二預備金先行支應」，甚至還說「不可能等爭議金額確定」因為「會延伸（應為衍生之誤）更多利息」，批北市副市長李四川「混淆視聽、推諉卸責」，反遭北市府發言人殷瑋批評，柯團隊邏輯反證柯市府「有責任卻無作為」，為何當時執政的柯市府團隊，不用第二預備金來「先行支應」？
對於北流爭議持續，蔣萬安今天出席萬安演習視察受訪表示，北市府已經有再研議，接下來就是否編列預算，或追加預算方式解決，這都需要議會同意，會站在市民角度，確保市民權益，盡快將問題解決，這是北市府的當務之急。
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