北市萬安演習 蔣萬安：增戰災搶救防患於未然

萬安46號演習今天登場，台北市長蔣萬安表示，這次除了避難疏散，再延長半小時做戰災搶救演練，模擬南港車站遭飛彈攻擊情景及災民安置，流程完備，要防患於未然。

萬安46號演習今天登場，蔣萬安先至台北市災害應變中心聽取演習簡報視察街區道路防空避難演練，再到南港車站視導關鍵基礎設施災害搶救演練，最後到南港高中視導災民收容救濟站，並接受媒體聯訪。

災民收容救濟站備有醫護站、心靈諮詢區、物資區及帳蓬等，工作人員說明災民檢傷入住、領取物資流程，若再遇空襲會至地下室緊急避難。

蔣萬安總結時表示，這次演習與過往有些不同，以往只有半小時，這次延長至1小時，並增加戰災搶救演練，北市12行政區包含學校、商圈、市場、百貨、捷運等全面演練「車停、人就近疏散」及「重要路口淨空」等。

他指出，模擬南港車站遭飛彈攻擊及後續災民安置等，流程完備、也符合當初設定的目標，對國家安全抱持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度，要居安思危，防患於未然；在正式演習前預演過3次，他感謝相關人員的辛勞，才讓演習圓滿成功。

媒體提問，演習是否需要加強。對此，蔣萬安表示，整體符合設想情境，細節會來檢討哪裡可以做得更好。

媒體追問，北市府因應颱風「杜蘇芮」的防颱準備。

蔣萬安回答，持續關注颱風動態，除了大稻埕煙火暫停1次並撤相關設備，已要求各局處做好防颱宣導，台北市建管處、新工處等加強督導維護工地及廣告看板或民宅懸掛物等。

至於是否北北基桃4處一起宣布颱風假，蔣萬安指出，依照北北基慣有機制處理，也會與桃園保持相關聯繫，終究是共同生活圈；至於何時宣布颱風假，還是要依照氣象資訊判斷。

另外，前台北市長柯文哲留下新台幣1.9億元台北流行音樂中心履約爭議款未付清，每月孳生80萬元利息。前台北市副市長黃珊珊稱北市府應以二備金先行支應，北市府則質疑卸責，反問為何當時無作為。

蔣萬安被問及此事時表示，就是積極解決問題，正在研議是否以編預算或追加預算方式處理，也要市議會同意，最重要是確保市民權益。