快訊

基隆祥豐營區迫擊砲爆炸現場畫面曝 兩士兵手炸斷血肉模糊

不僅旗艦iPhone 15 Pro漲價！蘋果傳平價版iPhone 15也變貴 詳細價格外洩

放不放颱風假？北市率先說話了 蔣萬安：站在民眾角度早點宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜蘇芮颱風來襲 北市大稻埕煙火7月26日暫停一次

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
杜蘇芮颱風來襲，北市觀傳局宣布取消7月26日場次的煙火秀。圖／聯合報系資料照片
杜蘇芮颱風來襲，北市觀傳局宣布取消7月26日場次的煙火秀。圖／聯合報系資料照片

因應杜蘇芮颱風來襲、配合防災相關整備作業，北市觀傳局今宣布，「2023大稻埕夏日節」自7月25日起暫停現場各項活動，包含主題日優惠船票發放、燈飾布置、遊具營運等，恢復時間將另行公告，7月26日180秒主題煙火施放也確定取消。

根據中央氣象局資料，今年第5號颱風杜蘇芮強度持續增強，氣象局推估24日晚間至25日清晨間發布海上颱風警報。

北市觀傳局說明，為配合河川區域相關設施、機具、人員必須依限完成撤離之規定，2023大稻埕夏日節現場活動將自25日起全面暫停，啟動大型遊具、煙火平台船等設施撤離作業。

觀傳局表示，原定26日晚間即將施放180秒煙火確定取消，而活動合作的藍色公路船班， 即日起至27日航班皆取消，將於28日後視颱風狀況調整 ，民眾可致電船公司申請退票退款，或另選日期搭乘。

至於「2023大稻埕夏日節」何時恢復？觀傳局說，將視颱風災情程度及復原狀況，綜合評估後擇期公告。

杜蘇芮颱風 觀傳局 大稻埕

延伸閱讀

杜蘇芮颱風進逼 南投農民「剉咧等」掀搶收潮

盧秀燕領軍7招抗杜蘇芮 台中市明成立3級應變中心

杜蘇芮颱風逼近 龜山島封島3天、太平山明午休園至28日

杜蘇芮外圍環流影響 太平山25日下午起預警性休園

相關新聞

雙城論壇議員名額抽籤 藍搶破頭、綠憂人身安全怕被抓

雙城論壇預計８月底登場，台北市議會今抽出3名公費隨行議員，共16人參與，民進黨籍議員則興趣缺缺無人出席；最後正取抽出陳重...

喜樂關懷協會獲捐300萬 打造「伯立歐家園」助身障者安養

公益基金會伯立歐家園積極幫助身障人士就業、生活等安養問題，基金會代言人藝人梁佑南、方琦，今天跟公益藝人馬國畢、洪毛一同出...

杜蘇芮威脅大！侯友宜如臨大敵 坐鎮災防中心指揮作戰

颱風杜蘇芮逼近，各縣市防颱如臨大敵，新北市長侯友宜今天下午4點30分將在市府主持災害應變中心整備會議，要求各單位防災不能...

杜蘇芮颱風來襲 北市大稻埕煙火7月26日暫停一次

因應杜蘇芮颱風來襲、配合防災相關整備作業，北市觀傳局今宣布，「2023大稻埕夏日節」自7月25日起暫停現場各項活動，包含...

北環段施工半百戶無法進出巷弄 將協調打通瓶頸道路

捷運環狀線眾所期待，目前北環段也開始動工，不過位於蘆洲的Y21站周圍卻因此要封路，有近50戶的巷弄因此幾乎不能進出，讓民...

台北市啟動防颱措施 注意堤外停車場「只出不進」簡訊

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台北市政府啟動防汛工作，台北市工務局表示，車輛停在堤防外的車主一定要注意「只進不出」通知，4小時後即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦