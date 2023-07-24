杜蘇芮颱風來襲 北市大稻埕煙火7月26日暫停一次

因應杜蘇芮颱風來襲、配合防災相關整備作業，北市觀傳局今宣布，「2023大稻埕夏日節」自7月25日起暫停現場各項活動，包含主題日優惠船票發放、燈飾布置、遊具營運等，恢復時間將另行公告，7月26日180秒主題煙火施放也確定取消。

根據中央氣象局資料，今年第5號颱風杜蘇芮強度持續增強，氣象局推估24日晚間至25日清晨間發布海上颱風警報。

北市觀傳局說明，為配合河川區域相關設施、機具、人員必須依限完成撤離之規定，2023大稻埕夏日節現場活動將自25日起全面暫停，啟動大型遊具、煙火平台船等設施撤離作業。

觀傳局表示，原定26日晚間即將施放180秒煙火確定取消，而活動合作的藍色公路船班， 即日起至27日航班皆取消，將於28日後視颱風狀況調整 ，民眾可致電船公司申請退票退款，或另選日期搭乘。

至於「2023大稻埕夏日節」何時恢復？觀傳局說，將視颱風災情程度及復原狀況，綜合評估後擇期公告。