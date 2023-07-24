北環段施工半百戶無法進出巷弄 將協調打通瓶頸道路

捷運環狀線眾所期待，目前北環段也開始動工，不過位於蘆洲的Y21站周圍卻因此要封路，有近50戶的巷弄因此幾乎不能進出，讓民眾相當憂心，向地方民代陳情協調。新北新工處表示，目前規畫打通瓶頸道路，地主都已同意，待程序完備後拚下班年打通，讓民眾能正常通行。

新北近年大力推動溪北地區發展，尤其是蘆洲一帶有老城區，也有許多新興待開發改造地區，環狀線北環段將經過當地，近期也準備施工；其中位於蘆洲核心區與蘆洲線交會的北環段Y21站就因施工導致多路口受影響，甚至有巷道要封閉，裡面近半百戶民眾無法出入。

民眾表示，信義路157巷當中不少住戶，如今看到自己家門口有捷運是很開心，但工區卻擋住出入口，無尾巷的窘境導致民眾難以出入，因此才希望民代及市府能幫忙想想辦法。

台北捷運局第一區工程處土木第一工務所主任徐國烜說明，那一帶規畫後年施工，因此目前也加緊前置作業，其中信義路可能將封閉6到8個月，兩條行經路線的公車及民眾都需要改道，至於信義路157巷則會採半半施工，較大工程時可能全部封閉個幾天，不過也正與新北及當地協調是否開便道，盡量降低民眾不便。

新北市議員李翁月娥表示，這是民眾通行的迫切問題，不能因為建設就導致住戶及行人無法出入，因此協調市府及私有地主看能否打通瓶頸道路，地主也都說可以，看看拚下個月打通，才不會因為捷運工區設置後阻擋民眾通行。

新北市新工處用地科長黃天宇回應，該區目前已經納入瓶頸打通專案，也在用地取得階段，要開設的計畫道路行經中，包含五個私有地主及兩筆公有土地，地主們都同意無償使用，現在就待程序完備；當中一處私有停車場，業者也要跟民眾解約，待全部完成後拚下半年打通。

捷運環狀線位於蘆洲的Y21站周圍將施工，信義路、信義路157巷將封路。圖／台北捷運局提供