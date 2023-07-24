台北市啟動防颱措施 注意堤外停車場「只出不進」簡訊

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台北市政府啟動防汛工作，台北市工務局表示，車輛停在堤防外的車主一定要注意「只進不出」通知，4小時後即拖吊滯留車輛；另外，公園處也針對路樹展開防颱計畫性修剪，就生長勢較強、枝條較為叢生或雜亂樹種優先施作，以避免強風豪雨造成樹木斷枝或傾倒。

水利工程處提醒，今年起管制疏散門「只出不進」4小時後，就會拖吊堤外滯留車輛，務必提高警覺，注意颱風動態和疏散門管制訊息，停放於河川區內車輛的車主，可至北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

為確保各項防汛設施的安全性，水利處已完成111.5公里堤防、36座疏散門、88座抽水站、423部抽水機組、65座沉沙池及1147扇閘／閥門的汛期前檢查工作，今日啟動颱風前不定期巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池、及抽水站於颱風侵襲前的安全性。

颱風來襲前，民眾也可落實自主防災工作，包括檢查防水閘門／板是否功能正常，並在颱風來之前試操作，當氣象局發布豪雨特報時，請立刻安裝完妥；尚未裝設防水閘門的民眾，可先至各區公所領取沙包堆疊，以防止住家或地下室發生積淹水，還要預先清除排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，維持排水暢通。

另外，公園處也因應颱風來襲，針對過大的路樹進行修剪。園藝工程隊隊長林晁嘉表示，今年展開防颱計畫性修剪，就開展型樹種，如榕樹、茄苳樹、樟樹等，生長勢較強、枝條較為叢生或雜亂樹種優先施作，以避免強風豪雨造成樹木斷枝或傾倒。

林晁嘉說，7月22日已派機具及工班至民眾反映之環河南路快速道路雙向樹木低垂枝條及雜枝狀況完成修剪，救災所需之保護架支柱、鏈鋸及救災車輛等機具設備也備妥完善。除樹木修剪，為減少風災造成路燈損害風險，持續進行路燈檢測、開關箱檢修等工作。

颱風來襲伴隨豐沛雨水及強風，公園處呼籲，民眾盡量避開大樹、招牌處底下以及工地等地區停放車輛，以免倒強風吹倒樹木或招牌、鐵皮、工程使用的設施掉落損壞車輛，自家庭院樹木也要定期修剪，及早作好防颱措施。