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萬安演習文宣貼美戰機 士林分局：無關空襲假想敵

中央社／ 台北24日電

北部萬安演習今天舉行，但北市士林分局的文宣上竟貼有美國戰機。士林分局今天說，主要是提醒民眾注意演習訊息，無關空襲假想敵機。

配合國軍漢光39號實兵演習，北部地區今天下午1時30分起至下午2時實施萬安46號演習，實施人車管制，違者將受罰。

士林分局為宣導萬安演習規定，17日於臉書粉絲團發表影片和文字宣導，演習警報發布後，人、車實施管制等規定。但有眼尖網友發現影片內容竟出現美國戰機。

對此，士林分局今天透過新聞稿表示，文宣左上角引用戰機圖案，其用意僅在提醒民眾吸睛注意萬安演習訊息，與報載空襲假想敵機無關。

士林分局說，宣導目的是通知民眾演習期間實施人車管制，以及引導民眾疏散避難，減少損害和確保人民生命財產安全，未來訊息發布會更嚴謹，以免造成民眾誤解。

萬安演習 戰機 美國

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