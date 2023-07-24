杜蘇芮攪局 蔣萬安：周三大稻埕煙火暫停一次

杜蘇芮颱風進逼，目前氣象局預估，颱風可能影響台灣最劇烈時間點落在周三至周四，由於本周三北市觀傳局將在大稻埕施放第四場次煙火，台北市長蔣萬安今天也宣布，北市府本周三大稻埕煙火暫停，防颱就是料敵從寬、禦敵從嚴。

蔣萬安今天視察萬安演習後受訪表示，北市府持續關注氣象預報，市府已經做了決策，本周三大稻埕煙火暫停一次，絕對以料敵從寬、禦敵從嚴防颱的基本態度萬全準備，已經請觀傳局將大稻埕煙火節的相關設備撤下來，水門也都要做好防颱準備。

蔣萬安表示，北市府也已經通知相關局處，做好相關防颱因應，包括建管處、新工處等很多建案、施工場地都要做好防颱，另外，建築物很多外掛圍欄、廣告等也要加強維護，民眾居住場所外掛的物品也要拆除或穩固。

至於水利處、大地處的山坡地易淹水區，蔣萬安表示，市府也會做好防颱，已經再三請各局處做好萬全準備。