快訊

直播／杜蘇芮颱風最新路徑曝 最快今晚8時發布海警

馬斯克沒騙人！推特速改Logo還改網域「X.com」 他「愛X成癡」紀錄曝光

有勞保又有國民年金 退休前怎規劃？專家：三種方式可選擇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜蘇芮攪局 蔣萬安：周三大稻埕煙火暫停一次

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天視察萬安演習後受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天視察萬安演習後受訪。記者林麗玉／攝影

杜蘇芮颱風進逼，目前氣象局預估，颱風可能影響台灣最劇烈時間點落在周三至周四，由於本周三北市觀傳局將在大稻埕施放第四場次煙火，台北市長蔣萬安今天也宣布，北市府本周三大稻埕煙火暫停，防颱就是料敵從寬、禦敵從嚴。

蔣萬安今天視察萬安演習後受訪表示，北市府持續關注氣象預報，市府已經做了決策，本周三大稻埕煙火暫停一次，絕對以料敵從寬、禦敵從嚴防颱的基本態度萬全準備，已經請觀傳局將大稻埕煙火節的相關設備撤下來，水門也都要做好防颱準備。

蔣萬安表示，北市府也已經通知相關局處，做好相關防颱因應，包括建管處、新工處等很多建案、施工場地都要做好防颱，另外，建築物很多外掛圍欄、廣告等也要加強維護，民眾居住場所外掛的物品也要拆除或穩固。

至於水利處、大地處的山坡地易淹水區，蔣萬安表示，市府也會做好防颱，已經再三請各局處做好萬全準備。

大稻埕 蔣萬安

延伸閱讀

杜蘇芮颱風最新路徑曝 最快今晚8時發布海警

杜蘇芮進逼有望颱風假？ 張善政：基北北桃隨時待命

杜蘇芮颱風來襲石門水庫可望滿庫 阿姆坪隧道沖淤啟動

南水局因應杜蘇芮降雨 牡丹水庫可能調節性放水

相關新聞

雙城論壇議員名額抽籤 藍搶破頭、綠憂人身安全怕被抓

雙城論壇預計８月底登場，台北市議會今抽出3名公費隨行議員，共16人參與，民進黨籍議員則興趣缺缺無人出席；最後正取抽出陳重...

台北市啟動防颱措施 注意堤外停車場「只出不進」簡訊

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台北市政府啟動防汛工作，台北市工務局表示，車輛停在堤防外的車主一定要注意「只進不出」通知，4小時後即...

杜蘇芮攪局 蔣萬安：周三大稻埕煙火暫停一次

杜蘇芮颱風進逼，目前氣象局預估，颱風可能影響台灣最劇烈時間點落在周三至周四，由於本周三北市觀傳局將在大稻埕施放第四場次煙...

萬安演習盤點新北防空避難所 侯友宜：可容納878萬人

新北市長侯友宜今出席北部萬安46號演習，並指新北已盤點9779處防空避難設施，可容納879萬8千人，相當於新北市人口的2...

加速都更再下猛藥！7599專案後 蔣萬安研議加碼整宅容積獎勵

為加速老舊建築都市更新，台北市長蔣萬安今年3月推「都更五箭」，包括「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」，其中「公辦...

刈包名店花生粉被驗出黃麴毒素 北市衛生局：已令業者全面下架

臺北市政府衛生局派員至傳統市場及周邊、超市賣場及餐飲店等處，抽查市售食品，在30件產品中檢驗出1件花生粉被驗出黃麴毒素，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦