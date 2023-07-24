雙城論壇議員名額抽籤 藍搶破頭、綠憂人身安全怕被抓

雙城論壇預計８月底登場，台北市議會今抽出3名公費隨行議員，共16人參與，民進黨籍議員則興趣缺缺無人出席；最後正取抽出陳重文、鍾沛君與陳政忠，其餘議員皆為備取。鍾沛君說，希望蔣市長可以親自去，凸顯重視與關注；民進黨籍議員陳怡君回應，中國才剛修「反間諜法」，可以無理由抓人，自身安全很重要，就算公費名額用送的也不會去。

北市議會今11時30分至12點登記雙城論壇公費名額抽籤，國民黨籍有應曉薇、徐巧芯、耿葳、楊植斗、陳重文、鍾沛君、李傅中武、郭昭巖、林杏兒、李柏毅、王欣儀、張斯綱等12人，民眾黨籍有林珍羽1人和無黨籍侯漢廷、陳政忠及曾獻瑩等3人，民進黨籍議員則無人參與。最後正取陳重文、鍾沛君與陳政忠。7月26日登記自費隨行議員抽籤，共8名額。

鍾沛君受訪時說，自己從第一屆雙城論壇參與至今，當時還在媒體業，當時氣氛與現今大不相同，過去被認為是和中國來往就是「舔共賣台」，相信經過10多年的交流，台北市民多數都理解雙城論壇在兩岸之間搭起溝通橋梁。

鍾沛君說，若是沒抽到公費名額，也會登記自費出席，她認為台北市長蔣萬安應親自出席，舉辦雙城論壇的立場確定後，也代表蔣認同台北與上海之間要有意義的互動往來，凸顯重視與關注程度，這也是蔣首次赴中，若有心人士想見縫插針、藉機抹黑，黨籍議員在第一線觀察，也可以馬上反擊，有什麼說什麼。

不過登記名單上未見任何民進黨籍議員，陳怡君對此表示，中國新修訂的「反間諜法」7月上路，不需要任何理由、證據，只要被懷疑可能是間諜就會被逮捕，大家都覺得人身安全比較重要，所以都沒想過要抽籤，還嗆說「就算公費要送我也不會去」

民進黨北市議會黨團總召簡舒培回應，黨團沒有針對是否出席雙城論壇特別討論，都是個別議員自己決定要不要參加，民進黨團對於「對等友善的交流互動」是樂觀其成。

簡舒培強調她個人是沒有興趣參加，過去雙城論壇都是配合中國演出，台北被矮化，這樣的交流不是對等、尊嚴，在中國軍機、軍艦擾台的同時還舉辦雙城論壇，會讓中國覺得繼續恐嚇台灣還是會有人與中方交好，對方完全無法瞭解台灣真實民意。