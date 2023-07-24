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刈包名店花生粉被驗出黃麴毒素 北市衛生局：已令業者全面下架

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
被檢出黃麴毒素的花生粉，來源出自雲林業者。圖／北市衛生局提供
被檢出黃麴毒素的花生粉，來源出自雲林業者。圖／北市衛生局提供

北市民生社區知名四神湯、刈包店家「老翁家」的花生粉遭檢出「黃麴黴菌」超標。台北市衛生局表示，目前已依「食品安全衛生管理法」第41條令販售場所下架同批號產品，並移請製造商轄管雲林縣衛生局進行源頭查處。

針對違反食品安全衛生管理法第17條規定，及同法第48條規定販售業者限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局表示，黃麴毒素主要是黃麴黴菌及寄生麴菌所產生之二級代謝產物，具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。臺灣屬濕熱氣候，適合黴菌的生長條件，食品若保存不當，易遭黴菌入侵而汙染產生毒素。

 衛生局表示，抽檢的30件食品，有15 件花生製品(花生糖、花生粒、花生粉、花生醬)、5件穀類及相關製品、5件辛香料(薑黃粉、咖哩粉、辣椒粉、豆蔻粉等)、2件玉米製品、2件米製品及1件麵製品，其中1件花生粉檢出黃麴毒素，含量為4.8μg/kg(標準：2μg/kg以下)，及總黃麴毒素5.5μg/kg(標準：4μg/kg以下)，明顯不符合「食品中真菌毒素限量標準」規定。

臺北市衛生局表示，不符規定之產品已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為雲林縣業者，已移請當地衛生局處辦。

衛生局 北市 黴菌

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