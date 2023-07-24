汐止遠雄廣場寶可夢亮相 邀玩家逛快閃店、玩卡牌和抓寶

國內百貨業搶攻暑期商機，祭出不同活動企畫。新北市汐止遠雄廣場籌畫「寶可夢與你一起放暑假」，安排6大主題活動，如即日起到8月18日推出寶可夢快閃店，販售寶可夢中心原創商品，並提供300款角色玩偶，國人不用飛到日本就買得到。

遠雄廣場表示，7月起進入百貨暑期旺季，遠雄廣場特別企畫「寶可夢與你一起放暑假」檔期，早在半年前就與世界IP之首、最會賺錢的冠軍寶可夢接洽，6大主題活動一登場，就帶動館內業績成長15%，入店客數也成長高20%。

7月16日寶可夢見面會當天早上8點多，遠雄廣場外就出現排隊人潮，早上11點開館後，不到半小時90張免費拍照券就發放完畢。

遠雄廣場說，第2場寶可夢見面會8月6日登場，邀請大小玩咖與可愛的皮卡丘一同度過難忘的暑假，未能參與第一波與寶可夢互動的民眾，記得不要錯過這次相聚的機會。

遠雄廣場安排一系列大型公仔，供寶可夢愛好者拍照打卡，1F戶外廣場有6公尺高巨型皮卡丘，無印良品前擺放精靈球，1F星巴克及2F的Roots kids附近，都可找到2公尺高皮卡丘，讓寶可夢迷們近距離合照。「寶可夢 朱／紫」粉絲另可在3F顧客服務中心旁，看到1公尺高的公仔，讓粉絲們大飽眼福。

遠雄廣場寶可夢快閃店開設到8月18日，店內販售寶可夢中心原創商品，提供多達300款角色玩偶，包括臭臭花、百變怪、拉普拉斯、火球鼠、小巨鱷等，讓喜愛者可以一次抱回家好幾隻可愛的寶可夢。

廣場還有販售寶可夢卡牌，讓訓練家們可以擁有更多收藏品，並歡迎與朋友對戰。現場設置「寶可夢卡牌遊戲新手教室」，每天上午11點到晚上7點，由寶可夢專員陪伴新手訓練家，快速掌握遊戲規則，成為卡牌對戰的高手，一起體驗集換式卡牌遊戲的樂趣。

即日起到8月13日的周六、日上午11點到晚上7點，遠雄廣場「寶可夢卡牌遊戲初階牌組ex體驗賽」，讓玩家在卡牌對戰中展現實力。參加者可獲得特製對戰桌墊當獎品。