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國3金城交流工程決標 拚今年底動工116年通車
國道3號是新北市土城地區居民日常通勤重要交通幹道，為紓解國道3號土城及中和交流道常壅塞困境，市府向交通部高速公路局提出金城交流道建設計畫，在土城及中和交流道之間新增交流道匝道，以銜接金城路。行政院在2021年12月8日核定，高公局本月19日完成決標，預計今年底動工，116年完工通車。
新北市政府交通局表示，已請交通部高速公路局盡速提送施工交維計畫，市府將全力協助審查，降低施工期間交通衝擊，期待早日開工，並如期如質完工。
新北市交通局長鍾鳴時說，國道3號是土城地區居民日常通勤要道，為提前因應土城地區未來發展，同時紓解國道3號土城及中和交流道常壅塞之苦，提供土城地區民眾更便利進出國道的交通服務，市府向交通部高速公路局提出金城交流道建設計畫，在現有土城及中和交流道之間新增交流道匝道，以銜接金城路。
交通局綜合規劃科科長吳政諺說，未來金城路會配套調整雙向各3車道，並設置左轉專用車道，以降低左轉車輛干擾直行車的行車秩序和順暢，優化路口號誌時制並持續監控，使金城交流道完工通車後仍可維持地區道路服務水準，兼具改善現有中和與土城交流道壅塞的效益，對地方發展會是一大利多。
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