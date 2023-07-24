快訊

穴位按摩可增大腦體溫調節能力 一圖看懂散熱5穴位避免熱傷害

親妹怒提再議逆轉了！用人頭逃稅2877萬 禾馨名醫蘇怡寧夫妻遭北檢起訴

杜蘇芮不登陸可放心？彭啟明：暴風圈仍掃過南台灣 這兩地要慎防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國3金城交流工程決標 拚今年底動工116年通車

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
國道3號是新北市土城地區居民日常通勤重要交通幹道，高公局本月19日完成決標，預計今年底動工，116年完工通車。圖／新北市交通局提供
國道3號是新北市土城地區居民日常通勤重要交通幹道，高公局本月19日完成決標，預計今年底動工，116年完工通車。圖／新北市交通局提供

國道3號是新北市土城地區居民日常通勤重要交通幹道，為紓解國道3號土城及中和交流道常壅塞困境，市府向交通部高速公路局提出金城交流道建設計畫，在土城及中和交流道之間新增交流道匝道，以銜接金城路。行政院在2021年12月8日核定，高公局本月19日完成決標，預計今年底動工，116年完工通車。

新北市政府交通局表示，已請交通部高速公路局盡速提送施工交維計畫，市府將全力協助審查，降低施工期間交通衝擊，期待早日開工，並如期如質完工。

新北市交通局長鍾鳴時說，國道3號是土城地區居民日常通勤要道，為提前因應土城地區未來發展，同時紓解國道3號土城及中和交流道常壅塞之苦，提供土城地區民眾更便利進出國道的交通服務，市府向交通部高速公路局提出金城交流道建設計畫，在現有土城及中和交流道之間新增交流道匝道，以銜接金城路。

交通局綜合規劃科科長吳政諺說，未來金城路會配套調整雙向各3車道，並設置左轉專用車道，以降低左轉車輛干擾直行車的行車秩序和順暢，優化路口號誌時制並持續監控，使金城交流道完工通車後仍可維持地區道路服務水準，兼具改善現有中和與土城交流道壅塞的效益，對地方發展會是一大利多。

國道 高速公路

延伸閱讀

故宮行政大樓及圖書館工程19日上樑 預計明年6月完工

桃園鐵路地下化進度達26.09％ 2030年7月全線通車

影╱貨運、計程車駕駛不滿新法無配套 衝交通部抗議爆衝突

國道3號金城交流道27.2億決標！4年後舒緩中和、土城塞車苦

相關新聞

北市青銀換居 1年多僅5戶入住

台北市推動青銀換居，目前東明社宅入住4戶、行善社宅入住1戶，遭質疑成效不佳，有議員質疑，青銀換居成效差是因只能租6年，加...

夏天東北角也有蟹的滋味 饕客建議白底仔這樣吃最鮮

夏季東北角礁岩上的美味，在潮間帶浪花激盪處，時常可看見個頭小小甲殼深墨綠色腹面潔白，台語俗稱「白底仔」的螃蟹到處橫行，漁...

國3金城交流工程決標 拚今年底動工116年通車

國道3號是新北市土城地區居民日常通勤重要交通幹道，為紓解國道3號土城及中和交流道常壅塞困境，市府向交通部高速公路局提出金...

新北「小小濕樂園」將登場 蘆葦體驗手作杯墊

夏季是親水好季節，新北高灘處濕地夏令營近期獲廣大迴響，不少孩童分享農耕及水生態體驗，而「小小濕樂園系列活動」接下來也將持...

北市公幼師生比 維持1比14決議

台北市提升托育品質，新學年規畫師生比從1比15，降為1比14。但因有家長反映幼童抽不到公托，希望維持原比例1比15，北市...

鶯歌市場改建 青年進駐 攤商互助

新北市有38座公有零售市場，經發局近年致力於老舊市場華麗轉身，要翻轉暮氣沉沉一面，攤商對改變又愛又怕，共同想法是「不要影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦