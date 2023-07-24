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新北「小小濕樂園」將登場 蘆葦體驗手作杯墊

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
孩童分享，象最深刻的是一日農夫的割稻體驗，戴起斗笠、走進水稻田裡，體會到農耕的辛苦。圖／新北高灘處提供
孩童分享，象最深刻的是一日農夫的割稻體驗，戴起斗笠、走進水稻田裡，體會到農耕的辛苦。圖／新北高灘處提供

夏季是親水好季節，新北高灘處濕地夏令營近期獲廣大迴響，不少孩童分享農耕及水生態體驗，而「小小濕樂園系列活動」接下來也將持續接力，八月將以「蘆葦」主題帶領大家認識濕地、體驗「蘆葦」手作。

「2023新北濕地夏令營-來趟水水的奇幻冒險吧」活動結束後引廣大迴響，高灘處長張修銘表示，4梯次的夏令營，場場額滿，合計有百餘人參加，孩童在講師的引導下，在湳仔溝抽水站認識抽水站的大型機器對於防洪的重要功用，並實際走訪板橋新海三期人工濕地，近距離觀察豐富多樣的生態環境，學習如何辨識不同種類的鳥、水棲生物和植物，另外還有水質檢測學習課程。

吳姓學員表示，印象最深刻的是一日農夫的割稻體驗，戴起斗笠、走進水稻田裡，體會到農耕的辛苦，以後一定會更加珍惜食物。孩童在老師分享中也了解水稻田除了糧食生產功能外，還有涵養水資源、調蓄洪水、淨化水質、庇護水鳥繁殖覓食、調節當地氣候等生態功能。

朱姓老師分享，在學習手冊裡看到孩童們對濕地生態有更多的認識與體會，還包括小朋友寫到「我希望減少垃圾汙染，幫助這個地球」、「希望未來可以有更多濕地供動植物棲息，河水也能變得更加乾淨」等心得，寓教於樂的生態課程讓孩子們親近大自然。

張修銘提到，未來還會舉辦更多濕地相關活動，新北河濱的濕地每個月也都有「小小濕樂園系列活動」，透過導覽及手作，帶大家認識濕地；像8月份濕樂園主題活動要帶大家認識「蘆葦」，製作「蘆葦紙漿杯墊」，預計8月初將公告活動及報名資訊。

「2023新北濕地夏令營-來趟水水的奇幻冒險吧」4梯次的夏令營，場場額滿，合計有百餘人參加。圖／新北高灘處提供
「2023新北濕地夏令營-來趟水水的奇幻冒險吧」4梯次的夏令營，場場額滿，合計有百餘人參加。圖／新北高灘處提供
「2023新北濕地夏令營-來趟水水的奇幻冒險吧」環教課程植物好好玩。圖／新北高灘處提供
「2023新北濕地夏令營-來趟水水的奇幻冒險吧」環教課程植物好好玩。圖／新北高灘處提供

人工濕地 新北 夏令營

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