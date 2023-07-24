今天「天門開」想補年中運？ 民俗祭祀方式懶人包在此

今天是農曆六月初七，屬於民俗信仰玉皇大帝成道稱帝的日子，盛傳會「天門開」，所以信眾往往會趁這間祭拜天公，以祈求年中好運，而台灣信眾在今天補運的作法略有差別，但只要掌握大方向即可補運，此外信眾常會在23日深夜先到廟宇，等到六月初七的子時，即開始祭拜，廟宇也會整夜不關門，以配合信眾需求。

命理師楊登嵙說，今天是7月24日，也是農曆六月初七日玉帝成道稱帝，盛傳會「天門開」，「天門開」就是天上玉皇大帝這一天天門大開，三界十方神仙都要上天為玉帝拜賀。民間百姓往往趁這一天，祭拜天公，一來酬謝天公半年來的保佑與賜福，二來乞求天公感念誠意，繼續降福降貴，稱之為「做半年」，被視為補運的好日子，又稱為「補年中運」，最後到了十月十五日「下元節」以後，再來做「謝平安」，感謝上天一年來的庇佑。

楊登嵙說，由於俗信在「天門開」這一天行補運比較有效，因此每到6月初6日夜裡（農曆在晚上11點就是新的一天開始，稱為子時（2023年7月23日晚上23點後））到隔天上午，廟裡也特別熱鬧，許多宮廟也因應信眾補運的需求而整夜不關廟門。

他說，台灣民間的補運習俗做法各地略有差異，以北部地區為例，最簡單的方式就是民眾自行到寺廟祭拜，另外也會到聘有駐廟道士的廟宇，請道長、法師代為主持儀式。民眾自行到寺廟祭拜補運，需自備或是向廟宇購買祭品。

他說，此類補運習俗目前在關渡宮、行天宮、松山慈祐宮、板橋慈惠宮、艋舺龍山寺、艋舺青山王館、艋舺祖師廟、西門町媽祖廟、大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮等許多廟宇都相當盛行。

祭拜方式如下：

一、依照信眾家中男丁女口的人數而準備幾個男女替身，以及一分補運錢，一分米糕（上有一顆龍眼），按照人數備妥相同數目龍眼乾，擺在祭品盤中祭拜，敬備金紙、水果、餅乾、壽麵等一起祭拜，祈求上天為信眾消災祈福，等到上香祭拜完後，將替身、金紙一起焚化掉。

二、將龍眼殼剝下，象徵「脫殼脫離離」，將過去的霉運一起去除的意思，並給每位家屬吃下屬於他（她）的那一顆龍眼（福圓），象徵福氣圓滿的意思。

祭品中米糕：有避邪補氣之效；龍眼乾：祭拜完撥去龍眼殼，有金蟬脫殼之意；紙人替身：有將厄運過於替身之意。補運錢：為祈福補運專用金紙。