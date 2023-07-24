柯政機動派出所 議員批錯誤政策

北市前市長柯文哲2015年廢除大橋、雙連派出所，以5輛警備車做為「行動派出所」，後因成效不佳改為「機動派出所」形同走入歷史。今年5月因車輛年限到期全數報廢，議員呼籲，應重新檢視是否恢復遭裁撤派出所；市府發言人殷瑋說，會以效益及民眾服務品質優先考量，參考專業意見再做決策。

柯市府當初規畫5輛行動派出所，滿足警力需求，除廢除大橋、雙連派出所，還想整併文山一、文山二派出所，遭居民反對而作罷。

不過，「行動派出所」推出後成效不彰，2015年10月底喊卡，11月更名為「機動派出所」，2015、2016年共出勤61場次、為民服務1736件，包括代叫計程車、護送鉅款，另有受理1件遺失物、9件拾得物報案。2017年至今報案數竟一路掛零。

由於車輛已達年限，台北市警局5月報廢處理，5輛警備車年平均公里數僅3292至6056公里。市警局說，目前由各分局因應重大治安、交通及大型活動需求，運用現有警備車執行。

北市警局指出，大同分局雙連、大橋派出所整併至其他派出所後，作為員警待勤室，將持續以人口數、里及勤區數量等，與各派出所受理報案、交通事故及刑案等，評估人力配置需求調整。

當地里長吳若屏說，不需要再重設派出所，警察機動性高，大橋、雙連派出所合併到民族派出所後，舊派出所成為社區長照2.0據點，大同區老人多、日照需求量大，社區需要長照據點。

「錯誤政策比貪汙可怕。」議員林延鳳指出，柯文哲搞出機動派出所成效不彰，如今車輛報廢，派出所也回不來了，證明柯當年不顧專業與民意，把市民當白老鼠，造成傷害至今依舊在。

議員柳采葳說，目前基層警力不足、工作負荷大，是否恢復派出所，應先盤整警力再決定。