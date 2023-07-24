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北流爭議款用二備金？ 黃珊珊槓李四川

聯合報／ 記者林麗玉邱瑞杰／連線報導

台北流行音樂中心工程1.9億爭議款未付清，引爆柯文哲、蔣萬安市府團隊隔空交火。前副市長黃珊珊批現任副市長李四川「混淆視聽、推諉卸責」，「本就應該以第二預備金先行支應」，否則會衍生更多利息；李四川認為，北流是北市府代辦，是否適合動用二備金需再研議，正研議是否明年預算先編列墊付款。

黃珊珊說，市府每年有近7億4千萬元二備金可用，爭議款可動用二備金，若不足可再提追加預算。她以基隆路車行地下道訴訟案為例，柯市府就用二備金付阿扁時代的賠償款。

黃珊珊說，針對訴訟或爭議款本就應以二備金先支應，不可能等金額確定後，再編列預算到第二年才支付，會衍生更多利息，議會應追究現任市府為何拖延不動支二備金。

「依此邏輯，去年四月及六月調解成立、金額確定，為何柯市府團隊不用二備金趕快付一付？」北市府發言人殷瑋昨反嗆，柯市府動支二備金的紀錄斑斑可考，還動支舉辦城市博覽會，卻無一筆用來付柯辦口中「本就應該先行支應」的款項，相信市民會清楚檢驗。

是否該用二備金收拾爛攤，國民黨議員秦慧珠說，柯口口聲聲自稱最遵守財政紀錄，但從這事可看出，柯的財政紀律根本很糟糕。二備金有嚴謹使用規定，根本不是用在爭議款上，黃珊珊護柯文哲愈護愈大洞，自曝其短。

民進黨議員許淑華也不支持用二備金支應，她說，若要用二備金，柯任內就該解決掉，尤其這是柯任內的爛攤，應自己面對，過去柯最自豪還債其實都是假議題，真相是花納稅人更多錢。

民眾黨議員陳宥丞說，北流因工程延宕導致爭議，中央和地方應坐下來談1.9億誰負擔，不要演變成政治操作「柯維拉」。陳也質疑，市政延續不是自助餐，好的承接、不想碰的就擺爛，不是負責任市長該有的態度。

由於北流是文化部委託北市府代辦，柯日前批中央補助不公，只給民進黨執政縣市，行政院副院長鄭文燦昨說，高雄市2020年發現流行音樂中心經費不夠，2021年就編列1.95億預算補足差額，中央看待「北流」和「高流」採同一標準，都不同意再增工程經費，沒有藍綠也沒北高差別。

黃珊珊 議員 北市

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