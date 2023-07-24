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使用率低 三重正義陸橋拆除

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
三重正義陸橋位於鬧區，拆前使用率低，樓梯墩柱占據大部分人行道。圖／新北工務局提供
三重正義陸橋位於鬧區，拆前使用率低，樓梯墩柱占據大部分人行道。圖／新北工務局提供

新北市三重正義陸橋位於鬧區，使用率低且樓梯墩柱占據人行道，工務局規畫拆除，前天清晨拆除完畢，正義北路街景豁然開朗，代表與在地人相處25年的陸橋正式走入歷史。

養工處說明，正義陸橋長年使用率低，依照新北市人行陸橋存廢SOP程序，經三重區公所、養工處、交通局、警察局、民代及里長會勘，取得共識後試辦封閉，在無具體反對意見後才拆除。

正義陸橋就在正義國小旁，有家長擔心通行安全問題。三重區文化里長陳福勝指出，有通學廊道後，調整時相方便孩童通行，家長都能接受，老人家也覺得走平面方便，整體視覺變大變亮，轉彎也沒有死角。

工務局長祝惠美說，正義陸橋是新北升格以來拆除的第50座人行陸橋，全市將剩104座陸橋，瑞芳福龍宮陸橋是下一座待拆目標。

人行道 瑞芳

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