北市公幼師生比 維持1比14決議

台北市提升托育品質，新學年規畫師生比從1比15，降為1比14。但因有家長反映幼童抽不到公托，希望維持原比例1比15，北市教育局上周三還為此開會討論，引起幼教老師反彈，質疑政策不應走回頭路，不少人也湧入市長蔣萬安臉書留言。教育局回應，座談結論，新學年師生比維持4月底核定招生名額1比14，3年降低師生比至1比12目標也不變。

目前規定，幼兒園師生比為1比15，但教育部已在規畫幼兒園調降師生比方案，以1比12為最終目標；北市教育局也規畫112學年度開始，逐年調降師生比，從原先1比15調整為1比14。

不過有家長透過民代反映，表示學童抽不到公托名額，希望北市府能維持原師生比例，對此，教育局7月19日特別召開座談討論，傳出針對在等備取的園所，暫不調降師生比，將先從沒額滿園所開始調整。

此舉也引發幼教老師和部分家長不滿，甚至湧入蔣萬安臉書底下留言，一名不具名幼教老師表示，台北市教育局要配合國教署逐年調降師生比，如今因家長反映就不調整，不僅耗時費力，且當初備取告知無法入學的學生，也可能已至其他園所就讀，後續備取的公平性與適切性有爭議。

該幼教老師表示，調降師生比是提升幼教品質的重要一步，近期多起和幼兒教育相關社會新聞，讓大家更重視學前教育重要性，盼教育局維持112學年度師生比1比14，並逐年調整至1比12。

議員何孟樺說，蔣萬安選前說要擴大教保量能、照顧教保員，如今卻突襲調升師生比，不僅陷第一線人員於不義，更可能讓教保機構跟家長產生摩擦，教育局應秉持政府誠信原則、避免造成招生不公。

教育局回應，市府112學年度公幼招生數已於4月底核定並通知各校，19日的座談結論是維持原決議。教育局3年內降低師生比至1比12目標不變，正逐園盤整、加緊調降幼兒園師生比。