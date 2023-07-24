北市青銀換居 1年多僅5戶入住

台北市推動青銀換居，目前東明社宅入住4戶、行善社宅入住1戶，遭質疑成效不佳，有議員質疑，青銀換居成效差是因只能租6年，加上違規記點制過於嚴苛，根本是「銀髮長者集中營」。都發局回應，目前已將租期延長至12年，也提供不同房型，記點制是原有社宅規定，必須維持居住品質。

議員秦慧珠質疑，市長蔣萬安參選時提出「青銀換居」政策，當時柯市府說已經在做了，此政策從去年3月31日公告試辦迄今，歷經1年多，目前北市僅5戶入住，成績不佳。如果1年只有5戶成功入住，蔣4年任期只有20戶，此項「長者友善空間」政策前景堪慮。

議員顏若芳也質疑，台北市以屋換租的「青銀換居」政策成效不佳，原因包括只能租6年，還必須遵守密密麻麻生活公約，稍有違規就會被記點或終止契約，政策不夠友善，甚至可說是「銀髮長者的集中營」。

顏也說，入住規定讓長者卻步，包括管理單位訪視、檢查房屋或核對身分，必須進入或使用房屋內部，若長者拒絕配合就終止契約；承租長者也必須同意提供個資，於受委託範圍或社會服務、社工、社宅支援所涉管理等事項內合理利用。

有議員直指青銀換居方案不夠人性，所謂的「高齡友善空間」就僅在浴室裝4支把手，管控項目從「養寵物」到「丟垃圾」，只要違規記點超過30點就終止契約，過於嚴苛，要求市府應重新檢討政策，重新審視青銀換居租賃契約。

對此，北市都發局回應，市府會滾動檢討青銀換居政策，目前已將租期延長為12年，違規記點制度是原本社宅規定，必須維持社宅居住品質。為讓更多長者參與青銀換居，市府會滾動修正，提供不同房型供選擇。