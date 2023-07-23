立委辦泡泡FUN瘋日趴 周末還有兩場邀爸媽帶孩子來放電

暑假當前，民進黨立委蘇巧慧推出「泡泡FUN瘋日」，除有各式闖關及手作活動，還與市集合作讓4至9歲小朋友成為小老闆，推廣食農教育，還有兩場將在7月29日、30日舉辦，邀爸媽帶孩子「放電一夏」。

蘇巧慧說，她平常在自己的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」講了許多繪本故事給小朋友聽，推廣親子共讀，這次在暑假推出系列親子活動，除了在活動關卡中設計台語教學、邀請小朋友一起穿著粉紅色Dress code，還製作水獺媽媽專屬主題曲、實體人偶等，首場在鶯歌鳳鳴國中熱鬧展開，現場湧入逾500位民眾。

為了讓小朋友闖關過程中，學習母語、食農教育等觀念，蘇巧慧準備泡泡體驗活動、闖關互動機台，同時更結合「水花園有機農夫市集」，在會場周邊擺設有機小農攤位，邀請周遭鄰里4至9歲小朋友擔任小小老闆，讓食農教育深入社區。

蘇巧慧強調，過去七年她非常重視教育，在樹林、鶯歌、新莊地區爭取38校共186案學校建設，包含36校增建冷氣，22間校園操場翻新，提升校園環境，讓孩子們可以更安心快樂上學。