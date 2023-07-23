北市機動派出所掰掰 議員批柯文哲錯誤政策

前台北市長柯文哲所推「機動派出所」政策，因專用警車已報廢等同走入歷史。台北市議員們今天直批是錯誤政策，遭裁撤派出所是否恢復可討論。市警局說，將適時調整因應。

柯文哲上任後將整併派出所列為警政革新政策，不顧地方反對，強硬廢除台北市警察局大同分局雙連派出所和大橋派出所，後續的文山第一、二分局整併案則遭抗議而喊卡。

此外，柯文哲也力推「行動派出所」，但因民國104年7月上路後至同年10月底的案件數不到50件，經市警局討論後決定在同年11月喊卡，並更名為「機動派出所」，且相關勤務交由保安警察大隊規劃，不再定點服務、改為機動巡邏。但歷年的出勤次數和為民服務件數都逐步下降。

市警局今天表示，以內政部警政署「推動機動派出所實施計畫」為基礎所規劃的「機動派出所」政策，原本規劃由保安大隊5輛警備車做為專責使用，但經評估執行效能及車輛老舊需常維護等因素，已於今年5月將車輛全數報廢。

同時，目前由各分局因應重大治安、交通及大型活動需求，自行運用現有警備車執行，以提高見警率及彈性執行各項勤務作為。

市警局提到，遭裁撤的雙連、大橋派出所已整併至其他派出所，目前這2處派出所駐地是作為員警待勤室使用為主，警局將持續透過當地人口數、里及勤區數量等資料，並參酌各派出所受理報案、交通事故及刑案發生等數據，持續觀察評估各派出所人力配置需求，以適時調整因應。

台北市中山、大同區無黨籍市議員林亮君告訴中央社記者，「機動派出所」就是個錯誤政策，其雖可增加見警率，但從受理案件數可看出多數民眾仍習慣去派出所報案，且北市街頭見警率本來就高，無異於是「脫褲子放屁」，還增加員警工作負擔，其設置應較適合有特殊活動舉行或是大量人車潮場合所需。

至於是否恢復已裁撤的派出所，林亮君說，這必須看整體評估，由於遭裁撤的大橋派出所使用者多移轉至民族路派出所，蔣市府應統計民眾使用情形和轄區案件數等資料，再評估是否有必要恢復。

民進黨籍台北市議員林延鳳也認為，錯誤的政策比貪汙可怕，柯市府的「機動派出所」成效不彰，2間派出所也早已廢除、回不來，再次證明柯文哲執政時不顧專業與民意看法，建議蔣市府要重新檢視是否恢復派出所設置。