北市公幼師生比傳不調整引反彈 教育局喊卡：維持原核定名額

台北市教育局為配合中央政策逐年調降幼兒園師生比，原先規畫112學年開始調整，不過有家長反應學童抽不到公幼名額，希望能維持原比例1：15，教育局19日召開會議討論，不過卻引起幼教老師反彈認為政策不應走回頭路，甚至到市長蔣萬安臉書留言，教育局表示，19日和園方開會討論後，維持4月底決議核定各公幼招生數，目標114年降低師生比至1：12。

目前現行我國幼兒園師生比為1：15，為提升整體教保服務品質，引導全國公私立幼兒園調降師生比，教育部已規畫幼兒園調整師生比方案，並爭取經費，整體規畫以低班級學生人數，且師生比達1：12為最終目標。

據了解，台北市教育局原先規畫112學年開始將逐年調降師生比，從原先1：15，調整為1：14，卻有家長反映，學童抽不到名額，希望能維持原比例，而教育局日前也召開會議討論，傳出針對在等備取的園所，暫不調整，將先從沒額滿的園所開始調整。

不過此舉卻引來幼教老師和部份家長不滿，甚至有許多網友到市長蔣萬安貼文底下留言，一名不具名幼教老師表示，台北市教育局先前發文各校，要配合國教署逐年調降師生比，如今因家長反應就不調整，不僅耗時費力，而且當初備取告知無法入學的學生也可能已經至其他園所就讀，後續備取的公平性與適切性有爭議。

該幼教老師表示，調降師生比是提升幼教品質的重要一步，近期發生多起和幼兒教育相關社會新聞，也讓大家開始重視學前教育的重要性，因此盼望台北市教育局繼續維持112學年度師生比1：14，並逐年調整至1：12，讓孩子們可以真正的擁有具有質量的受教權益。

議員何孟樺表示，蔣萬安選前說要擴大教保量能、照顧教保員，如今卻突襲調升師生比，不僅陷第一線人員於不義，更可能讓教保機構跟家長產生摩擦，教育局應秉持政府誠信原則、避免造成招生不公，並保障幼兒園教學品質，應比照原案維持幼兒園師生比為1：14 。

何孟樺強調，除了調降師生比也要視現場情形增加特教助理員時數、持續增加教保服務人員、更應適度簡化鑑定安置時間，不該倉促祭出政策，犧牲教育品質，更把成本轉嫁到第一線辛苦的教保員。