快訊

歡迎來到王之國！誰說打工仔不重要？服務業擁有「這一特質」 成功搶佔市場先機

「1主菜+3配菜」便當要價1,249元眾人看傻 前員工曝：賣得不差

學童過馬路鞠躬敬禮被譏「跪舔」 校長：培養感恩之心

星聚點開出起薪49K 新北就業博覽會旅餐業開缺近千人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市勞工局25日舉辦「新北市就業博覽會」邀請50家廠商，提供近2400個工作機會、包含近400個兼職職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局25日舉辦「新北市就業博覽會」邀請50家廠商，提供近2400個工作機會、包含近400個兼職職缺。圖／新北市勞工局提供

各行各業都面臨缺工問題，新北市勞工局25日舉辦「新北市就業博覽會」邀請50家廠商，提供近2400個工作機會、包含近400個兼職職缺。新北市勞工局統計，旅宿餐飲業職缺開最多，不乏海底撈、瓦城及王品等知名企業拋出橄欖枝，星聚點還以起薪49K招募活動主持人。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，疫後旅宿餐飲業復甦，加上暑假旅遊旺季內需型服務業求才若渴，經統計，這次就業博覽會，旅宿餐飲業廠商總計開出近千職缺，包含有海底撈、瓦城及王品等知名企業；參與廠商家數最多則為科技製造業，佔總廠商家數近4成，提供技術工程師、硬體研發工程師、品管員及產品開發員等多元職缺。

此外，廠商為表現吸引人才決心，提供優渥的薪資待遇，其中錢都國際餐飲店長薪資最高達55K，星聚點起薪49K招募活動主持人，神旺酒店則提供最高46K招攬主任；兼職職缺中，星聚點專職送餐人員時薪上看315元，錢都國際餐飲的計時服務人員時薪也達230元，歡迎暑期工讀及兼職需求的民眾，把握機會應徵。

另外，為緩解疫後產業基層人員缺工的問題，活動設有疫後缺工就業服務專區，提供專案職缺查詢及開立推介卡服務，現場也規畫履歷健診服務，並提供「VR科技虛擬實境求職體驗」，可先透過VR虛擬實境深入瞭解職場環境及職缺內容，提升面試前就業準備力。活動詳情請上「新北市人力網」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)或電洽0800-091-580(您就業、我幫您)專人服務。

新北市勞工局25日舉辦「新北市就業博覽會」邀請50家廠商，提供近2400個工作機會、包含近400個兼職職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局25日舉辦「新北市就業博覽會」邀請50家廠商，提供近2400個工作機會、包含近400個兼職職缺。圖／新北市勞工局提供

職缺

延伸閱讀

四技二專技優、甄選放榜 新北學子上榜率雙雙提高

2023新北南島文化節

AI助攻 資通所畢業起薪6萬

科技業搶才 墊高待遇

相關新聞

電梯使照過期議員憂管理作業有問題 北流：已全面更新

斥資60億打造北流因外牆剝落、工程款問題引發爭議，民進黨台北市議員鍾佩玲指出，助理20日前往北流，發現表演廳電梯許可證在...

北流1.9億引爆柯粉戰蔣市府 她曝柯文哲碰蔣萬安都失分

北流1.9億爭議款，引爆柯粉網攻北市府，北市前副市長黃珊珊昨晚也轟副市長李四川，表示李故意混淆視聽，推諉卸責。李四川則在...

談戀愛沒忽略里民陳紫渝辦手作課 網友想跨里報名

新北市永和區永福里長陳紫渝日前大方認愛，坦承正和凃姓警員交往，讓不少愛慕者心碎，卻也有不少支持者在臉書留言打氣「公歸公、...

搭上大正復古餐茶酒列車 邂逅沉浸式輕奢日本料理

半世紀的西門町老店「大車輪」於2022年打造全台首列沉浸式日本料理星級餐酒火車「輪輪1976-和食茶酒駅」信義旗艦店，營造大正復古和洋懷舊風情，以創意美學詮釋多重文化與傳統日本料理。

波西米亞MIX北歐風 美饌佳釀佐音樂餐酒水煙館

2022年開幕的網美餐酒水煙館「VANA Taipei」鄰近捷運忠孝敦化站，融合波西米亞、北歐異域風情，好吃、好喝、好抽又好拍，躍登東區超人氣打卡新地標。

星聚點開出起薪49K 新北就業博覽會旅餐業開缺近千人

各行各業都面臨缺工問題，新北市勞工局25日舉辦「新北市就業博覽會」邀請50家廠商，提供近2400個工作機會、包含近400...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦