星聚點開出起薪49K 新北就業博覽會旅餐業開缺近千人

各行各業都面臨缺工問題，新北市勞工局25日舉辦「新北市就業博覽會」邀請50家廠商，提供近2400個工作機會、包含近400個兼職職缺。新北市勞工局統計，旅宿餐飲業職缺開最多，不乏海底撈、瓦城及王品等知名企業拋出橄欖枝，星聚點還以起薪49K招募活動主持人。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，疫後旅宿餐飲業復甦，加上暑假旅遊旺季內需型服務業求才若渴，經統計，這次就業博覽會，旅宿餐飲業廠商總計開出近千職缺，包含有海底撈、瓦城及王品等知名企業；參與廠商家數最多則為科技製造業，佔總廠商家數近4成，提供技術工程師、硬體研發工程師、品管員及產品開發員等多元職缺。

此外，廠商為表現吸引人才決心，提供優渥的薪資待遇，其中錢都國際餐飲店長薪資最高達55K，星聚點起薪49K招募活動主持人，神旺酒店則提供最高46K招攬主任；兼職職缺中，星聚點專職送餐人員時薪上看315元，錢都國際餐飲的計時服務人員時薪也達230元，歡迎暑期工讀及兼職需求的民眾，把握機會應徵。