甫收成杜蘇芮颱風恐襲台 台南大內酪梨農憂釀災

台南大內盛產酪梨進入產期，面對杜蘇芮颱風可能成為今年第一個侵台颱風，農民憂心說，酪梨屬淺根果樹，不耐雨水長期浸泡且正值結實纍纍，眼前颱風威脅果農都不敢大意，只能加強防颱因應，希望將災情降到最低。

2023台南大內酪梨節今上午在大內公所旁空地登場，現場多家展售攤位，並大方贈送酪梨飲品及折價券，活動邀請料理達人蔡季芳為現場示範如何製作出美味酪梨輕食料理。台南市長黃偉哲力推大內酪梨品質好，營養高，歡迎民眾多多選購，立法委員郭國文、農業局長李建裕、大內區長李義隆等人與會。

黃偉哲表示，大內是全台酪梨最重要產地之一，每年6月到隔年2月是產季，酪梨營養價值高，不論是生的入菜或打成果汁，都十分美味，且各年齡層都能食用，在國外風靡已久，近幾年也開始逐漸受到國人喜愛，「大內酪梨」金字招牌逐漸打響中。

台南市政府農業局說，台南種植酪梨面積達653公頃，占全台36%，產量9420公噸，面積及產量都是全國第一，其中大內種植面積259公頃，占台南40%，產量3726公噸，也是全國最大，有「酪梨之鄉」美稱。

不過，眼前輕度颱風杜蘇芮可能會侵襲台灣，中央氣象局今天說，颱風最快明天晚上發布海警，周二白天有可能發布陸警，未來從東南部登陸機率比較大，靠近台灣時強度將達中度颱風上限，讓不少酪農不禁擔心。