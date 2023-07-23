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甫收成杜蘇芮颱風恐襲台 台南大內酪梨農憂釀災

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
黃偉哲出席大內酪梨節，品嘗推薦大內酪梨牛奶美味。記者謝進盛／攝影
黃偉哲出席大內酪梨節，品嘗推薦大內酪梨牛奶美味。記者謝進盛／攝影

台南大內盛產酪梨進入產期，面對杜蘇芮颱風可能成為今年第一個侵台颱風，農民憂心說，酪梨屬淺根果樹，不耐雨水長期浸泡且正值結實纍纍，眼前颱風威脅果農都不敢大意，只能加強防颱因應，希望將災情降到最低。

2023台南大內酪梨節今上午在大內公所旁空地登場，現場多家展售攤位，並大方贈送酪梨飲品及折價券，活動邀請料理達人蔡季芳為現場示範如何製作出美味酪梨輕食料理。台南市長黃偉哲力推大內酪梨品質好，營養高，歡迎民眾多多選購，立法委員郭國文、農業局長李建裕、大內區長李義隆等人與會。

黃偉哲表示，大內是全台酪梨最重要產地之一，每年6月到隔年2月是產季，酪梨營養價值高，不論是生的入菜或打成果汁，都十分美味，且各年齡層都能食用，在國外風靡已久，近幾年也開始逐漸受到國人喜愛，「大內酪梨」金字招牌逐漸打響中。

台南市政府農業局說，台南種植酪梨面積達653公頃，占全台36%，產量9420公噸，面積及產量都是全國第一，其中大內種植面積259公頃，占台南40%，產量3726公噸，也是全國最大，有「酪梨之鄉」美稱。

不過，眼前輕度颱風杜蘇芮可能會侵襲台灣，中央氣象局今天說，颱風最快明天晚上發布海警，周二白天有可能發布陸警，未來從東南部登陸機率比較大，靠近台灣時強度將達中度颱風上限，讓不少酪農不禁擔心。

大內青農陳眾正說，昨開始緊盯颱風動向，酪梨屬淺根果樹，不耐雨水長期浸泡且正值結實纍纍，若直撲台灣登陸災情恐難免，這幾天也會加強果園排水管理，也須修剪部分樹枝，減少受風面。他說，多數果農都累積相關防颱經驗，只盼老天爺疼惜辛苦果農，不要造成重大災損。

2023台南大內酪梨節今上午登場，市長黃偉哲（右六）、立委郭國文（右五）、民政局長姜淋煌（左二）、、農業局長李建裕（左一）、大內區長李義隆（右一）等人與會。記者謝進盛／攝影
2023台南大內酪梨節今上午登場，市長黃偉哲（右六）、立委郭國文（右五）、民政局長姜淋煌（左二）、、農業局長李建裕（左一）、大內區長李義隆（右一）等人與會。記者謝進盛／攝影
大內青農陳眾正說，酪梨屬淺根果樹，不耐雨水長期浸泡且正值結實纍纍，眼前颱風威脅讓果農都很緊張。記者謝進盛／攝影
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台南大內酪梨產量居全台之冠，未來具市場潛力。記者謝進盛／攝影
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面對杜蘇芮颱風可能襲台， 台南大內酪梨農憂心強風豪雨造成災損，在果園忙加強防護。記者謝進盛／攝影
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酪梨 杜蘇芮颱風

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