揮別暮氣沉沉 新北老市場華麗轉身 攤商間互助有人味

新北市經發局近年致力於老舊市場改造，去除濕滑、異味等刻板印象，營造清潔、明亮、有溫度的消費空間，在賣場、電商當道年代，公部門輔導傳統市場轉型，提升競爭力，要讓年輕人也願意踏入購物，並吸引年輕攤商進駐，注入新活力。

新北市有38座公有零售市場，經發局長何怡明說，傳統市場不只是在地人採買天地，也是觀光客探索地方特色的一扇窗，每座市場改造、改建過程各有不同挑戰，鶯歌公有市場是近年改造老市場代表作之一，市場2樓原本占用情況嚴重，不少租戶以那為家，市場處、區公所同仁逐一溝通，才讓工程順利推進，終於華麗轉身，「集眾人之力、成眾人之市」。

市場處長李長奎說，2014年市場處成立後，加大公有市場改造力道，希望把年輕人意見帶進來，也爭取新一代消費者認同，翻轉老市場暮氣沉沉一面，攤商對改變又愛又怕，共同想法是「不要影響我做生意」，改造、改建過程如何安置攤商，成為另個挑戰。

市場處科長林振鵬說明，鶯歌公有市場建物約40年，為地下1層、地上3層建物，改建前面臨老舊漏水、屋頂塌陷、無電梯等困境，市場處爭取中央經費，投入約9千萬元，從裡到外大變身，地下1樓、1樓保有原來傳統市場機能，2樓成為美食廣場，創造出集市效果，3樓是活動中心。

「市場是地標，也能呈現在地性！」林振鵬說，鶯歌市場外觀以鶯歌紅為主色調，結合老街意象的磚紅牆面取代原有抿石子外牆，更新市場水溝、地板、廁所及建物整體防水，改造前後反差滿大。

記者實地走訪一趟，由市場攤商自治會長巫正陽帶路，巫是在市場成長的第三代，和父親在市場賣熟食，他說，昔日是洗石子地板，水溝、地板有高低差，環境改造後，不只消費者有感，攤商工作環境也變舒適，希望能把年輕消費者找回來，提振傳統市場競爭力。在地下1樓賣豬肉的呂守忠藉著市場改造機會，添購冷藏櫃等設備，他說，客人講究衛生，豬肉攤要與時俱進，他自豪地說「我的豬肉攤看不到蒼蠅」。

接近中午時分，2樓美食廣場人氣慢慢加溫，78歲陳姓婦人和朋友約在美食廣場聚餐，她說，「鶯歌不是美食沙漠，到美食廣場覓食可以常換口味，還有冷氣可吹，用餐環境很好」。

2樓美食廣場現有15家營業中，另有3個攤位正招商。市場處坦言，經過疫情、起步期磨合，曾有一波退攤、洗牌，經過專家協助診斷及找定位，進駐的商家有把關，也有一些區隔。

「去哪咖啡」負責人曹智瑋身兼2樓美食廣場會長，凝聚會員向心力，曹智瑋說，在美食廣場創業不是單打獨鬥，會員間樂於互助，有人白飯不夠用，另一家主動支援，甚至幫忙貼補人手，最讓曹智瑋感動的是，他忙到沒空吃晚餐時，有會員默默地端一碗麵到面前，相當暖心。

「開店認識知音是最滿足的事！」王忠信、王麗英夫婦在美食廣場主打飯糰、咖啡，昔日在職場各擁一片天，搬到鶯歌享受半退休生活，嚮往好好吃頓早餐，決定開店分享美味飯糰、咖啡，品管、用料每個環節都很龜毛，對待客人如家人般用心，很快就培養出一群死忠客人。