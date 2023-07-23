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三重25年正義陸橋走入歷史 重現正義北路天際線

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
服務25年的三重正義陸橋於昨日清晨拆除完畢，使正義北路的天際線開闊許多。圖／新北工務局提供
服務25年的三重正義陸橋於昨日清晨拆除完畢，使正義北路的天際線開闊許多。圖／新北工務局提供

新北三重正義陸橋位於鬧區，但使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道，新北工務局規畫拆除，並已於昨清晨拆除完畢，正義北路的街景豁然開朗，但也代表與在地人相處25年的陸橋正式走入歷史。

新北近年持續推動「減法工程」，昨再完成拆除一處使用率低且老舊的陸橋，服務25年的三重正義陸橋於昨清晨正式功成身退。養工處指出，正義陸橋已於7月21日深夜11時起至22日上午6時順利完成大梁拆除工程，並恢復周邊道路通行。

養工處說明，正義陸橋長年使用率低，依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序拆除，由三重區公所、養工處、交通局、警察局、地方民意代表及里長會勘，取得共識後試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後才拆除。

養工處補充，在陸橋拆除後，將設置QR Code地磚，民眾可藉由手機掃描連結至記錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，但陸橋與人們之間的回憶將永久留存。

工務局長祝惠美強調，正義陸橋是新北升格以來拆除的第50座人行陸橋，拆完後全市將剩下104座人行陸橋，未來將接續辦理瑞芳區福龍宮陸橋等陸橋拆除，並持續評估拆除使用率低的陸橋。

服務25年的三重正義陸橋於昨日清晨拆除完畢，使正義北路的天際線開闊許多。圖／新北工務局提供
服務25年的三重正義陸橋於昨日清晨拆除完畢，使正義北路的天際線開闊許多。圖／新北工務局提供
新北三重正義陸橋位於鬧區，拆除前使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道。圖／新北工務局提供
新北三重正義陸橋位於鬧區，拆除前使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道。圖／新北工務局提供
新北三重正義陸橋位於鬧區，拆除前使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道。圖／新北工務局提供
新北三重正義陸橋位於鬧區，拆除前使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道。圖／新北工務局提供

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