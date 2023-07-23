三重25年正義陸橋走入歷史 重現正義北路天際線
新北三重正義陸橋位於鬧區，但使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道，新北工務局規畫拆除，並已於昨清晨拆除完畢，正義北路的街景豁然開朗，但也代表與在地人相處25年的陸橋正式走入歷史。
新北近年持續推動「減法工程」，昨再完成拆除一處使用率低且老舊的陸橋，服務25年的三重正義陸橋於昨清晨正式功成身退。養工處指出，正義陸橋已於7月21日深夜11時起至22日上午6時順利完成大梁拆除工程，並恢復周邊道路通行。
養工處說明，正義陸橋長年使用率低，依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序拆除，由三重區公所、養工處、交通局、警察局、地方民意代表及里長會勘，取得共識後試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後才拆除。
養工處補充，在陸橋拆除後，將設置QR Code地磚，民眾可藉由手機掃描連結至記錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，但陸橋與人們之間的回憶將永久留存。
工務局長祝惠美強調，正義陸橋是新北升格以來拆除的第50座人行陸橋，拆完後全市將剩下104座人行陸橋，未來將接續辦理瑞芳區福龍宮陸橋等陸橋拆除，並持續評估拆除使用率低的陸橋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言