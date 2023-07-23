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電梯使照過期議員憂管理作業有問題 北流：已全面更新

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對戶外空間有坑洞問題，北流表示，園區近期正進行指標優化作業，先前已拆除舊的指標，預計於8月初全面更新，在舊有指標的區塊以三角錐圍起。圖／鍾佩玲辦公室提供
針對戶外空間有坑洞問題，北流表示，園區近期正進行指標優化作業，先前已拆除舊的指標，預計於8月初全面更新，在舊有指標的區塊以三角錐圍起。圖／鍾佩玲辦公室提供

斥資60億打造北流因外牆剝落、工程款問題引發爭議，民進黨台北市議員鍾佩玲指出，助理20日前往北流，發現表演廳電梯許可證在17日已過期，依法規定在換照前不能使用，質疑北流管理作業問題，北流回應，10日已申請換照並收到新的許可證，22日已全面更新，公共安全是北流最優先努力維護的事項，請民眾不用擔心。

鍾佩玲說，她的助理20日前往北基地表演館通往停車場的兩座電梯發現，梯內張貼的許可證有效期限竟是17日，已過期數日，依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」規定，電梯許可證過期在取得許可證前，不得使用。

鍾佩玲說，表演館在表演檔期時，使用者高達數千人，各項設備的管理理應格外重視，竟發生電梯許可證過期狀況，若北流未依規定於許可證過期前，提出安全檢查申請，面對接下來接二連三的檔期，對觀眾造成不便該如何因應？如果只是單純忘記更換，逾期多日未發現，也顯示內部管理有疏漏。

除了電梯外，在人行道、產業館戶外廣場以及文化館外的草坪，都有大小不一的金屬條（或基樁）外露的坑洞，部份雖用三角錐圍住，但稍有外力即會傾倒，鍾佩玲表示，如此作為是否真能達到防護作用，讓人質疑，應加設更具保護力防範措施。

北流表示，表演廳電梯許可證原到期日為7月17日，在今年7月10日便已進行年度檢測，當周送出申請並收到核發的許可。廠商已在22日更新，請民眾不用擔心，此外包含文化館與產業區電梯則是11月到期，時間接近也會再做一樣的檢測。

針對戶外草坪有坑洞問題，因園區近期正進行指標優化作業，先前已拆除舊的指標，預計於8月初全面更新，在舊有指標的區塊以三角錐圍起，避免民眾誤踩受傷，北流強調，公共安全是北流全體同仁最優先努力維護的事項，也感謝外界的提醒。

北流近期爭議不斷，不過有議員發現北流電梯使照過期未換，質疑北流管理作業有問題。圖／聯合報系資料照
北流近期爭議不斷，不過有議員發現北流電梯使照過期未換，質疑北流管理作業有問題。圖／聯合報系資料照
北流說明，表演廳電梯許可證原到期日為7月17日，在今年7月10日便已進行年度檢測，當周送出申請並收到核發的許可。廠商已在22日更新。圖／北流提供
北流說明，表演廳電梯許可證原到期日為7月17日，在今年7月10日便已進行年度檢測，當周送出申請並收到核發的許可。廠商已在22日更新。圖／北流提供
議員指出，助理20日發現北流使照未換，質疑不管是還未提出安全檢查申請還是單純忘記更換，都顯示內部管理有疏漏。圖／鍾佩玲辦公室提供
議員指出，助理20日發現北流使照未換，質疑不管是還未提出安全檢查申請還是單純忘記更換，都顯示內部管理有疏漏。圖／鍾佩玲辦公室提供

電梯 鍾佩玲 人行道

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