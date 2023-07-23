中和星光電影院首播千人嗨翻 暑期還有三場接力放映

暑假到來，不少父母為幼童尋覓假日夜晚好去處，新北中和區公所在暑期辦一連四場「星光電影院」，昨開場除看電影，也吸引眾多親子變裝同歡，接下來還有三場親子好片，寓教於樂，供民眾於夏夜帶孩童觀影。

中和區公所「星光電影院」昨晚於中和市民活動中心首場開幕，放映熱門動畫電影「超級瑪利歐兄弟」，吸引眾多親子到場同歡，更有40位孩童裝扮成電影角色，大家手持無敵星星共同倒數狂歡，一起嗨喊「看電影囉」！氣氛相當熱鬧溫馨。

中和區長楊薏霖表示，一年一度的中和星光電影院已邁入第24年，是中和區最老牌的親子活動，也是大家最期待的暑假盛會，陪伴不少市民在中和成長、成家及安居，更是家長與小朋友難忘的夏日回憶。

楊薏霖期望，透過鼓勵親子共同參與，營造多元友善的生活環境，活絡親子互動，增進家庭和諧，選播的影片更是寓教於樂，涵蓋破除性別刻板印象、追尋夢想的成長歷程等，部部是好片、場場都精彩。