北流1.9億爭議款被黃珊珊轟推諉卸責 李四川親自回應了

北流1.9億履約爭議款，台北市前副市長黃珊珊在臉書槓上現任副市長李四川，表示李四川稱前市長柯文哲沒編預算，故意混淆視聽，推諉卸責，令人遺憾。對此，李四川今天表示，他沒有說市長柯文哲沒編預算，而是說正在研究是否編列明年度預算。

台北流行音樂中心工程款項，因在台北市前市長柯文哲任內，留下1.9億款項未結清，遭到外界質疑，是否柯文哲留爛攤給蔣萬安？曾任北市副市長的柯文哲競選總部總幹事黃珊珊在臉書轟李四川，表示關於這筆爭議款，李副市長不以第二預備金支付爭議款，反而指控柯文哲沒有編爭議款預算，顯然是故意推諉現任市府應盡的責任。

甚至李四川臉書也有網友直接貼出黃珊珊臉書貼文問李四川「真金不怕火煉，(黃珊珊說法)有無錯誤...千萬不要雙標」，李四川也親自回應表示，他沒說柯市長沒編預算，只說市府正在研究是否編列113年預算，媒體標題是該報自己下的，已反映更正。