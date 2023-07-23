中安大橋地下道 24日起夜間封閉

為提升中安大橋機車迴轉地下道行車安全，新北市養工處表示，本月24日至9月21日，每晚10點至隔日上午6點做地下道照明改善工程，期間將封閉地下道，請配合義交指揮改道行駛，若遇颱風天則順延施工。機車族無奈，影響很多人上班。

中安大橋橫跨新店溪，是連接新店與中和的重要幹道，中安大橋機車迴轉地下道燈具老舊且照度不足，為保障用路人安全，將辦理照明LED改善工程，利用夜間施工，降低交通衝擊，工程完工後，夜間照明將更明亮，提升行車安全。

養工處表示，工程時間將封閉中安大橋機車迴轉地下道，提醒機車駕駛改由新北環快永和安康段平面道路（往中和），至景平路接迴轉道，新北環快永和安康段（往新店）通行。

養工處說明，新北自2021年起重新檢視轄內車行地下道及涵洞，據各座地下道及涵洞交通事故發生率，安排照明改善工程的順序，全面改採隧道專用LED照明燈具。

逐年完成三重力行路地下道、車路頭街涵洞，及中和新北環快穿越秀朗橋地下道等6處照明改善工程，今年除了正在改善的汐止中興路涵洞外，也將進行中安大橋機車迴轉道地下道，及新樹地下道照明改善工程。

機車族陳先生表示，這是很多中和機車族騎往新店會走的必經之路，如果是晚上施工就沒問題，只擔心萬一施工到早上通勤時間，恐會影響到很多人上班。