中和環球購物中心周邊行人地獄？ 交局：增標線提醒

新北市中和環球購物中心位於中和中山路三段與民有街口附近，每天車多人多，加上周邊施工，時常人車爭道，險象環生。議員建議，要設置行人專用時相，並畫設穿越標線保障安全。新北交通局表示，假日已設置，會再增標線提醒。

中和區中山路三段是當地主要幹道，就算非通勤時間，也有大量車流經過，加上許多民眾都會到環球購物中心用餐購物，人車爭道，就如行人地獄。

新北市議員張嘉玲表示，希望交通局能讓人車分流，為行人設立專用時相與行車交叉穿越標線，特別是假日尖峰時間，讓行人能安全通過路口，減少人車衝突。員山里長藍國鐘則說，希望交通局能盡快改善。

交通局表示，假日上午11點到晚間7點，已設有行人專用時相，因假日購物人流多，目前也有標誌牌面提醒，後續會增加對角行穿線，讓標示更加醒目，增加行人安全性。

而中山路三段35巷口，更是中和十大肇事熱點危險路口之一，張嘉玲建議，要移除地面轉角電箱，並在分隔島上設立道路反光鏡，讓駕駛可提前看見主幹道來車，無論行人、行車都更安全。

另，民富街至員山路端、中山路三段在兩個路口間距離達270公尺，有行人求方便，違規跨越分隔島。張嘉玲說，希望研議新設行人穿越道，保護行人，也防止違規穿越分隔島的憾事發生。

交通局回應，會協調台電遷移電箱，也會在分隔島增設反射鏡。至於行人穿越道部分，交通局說，會請里長協調與住戶整合意見，確認好後就會施作。