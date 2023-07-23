勞檢爆人力荒 17人管新北勞安

工安意外頻傳，但新北勞工局勞檢處勞檢員長期人力荒，其中營造業科更嚴重，有勞檢員無奈說，科內檢查員數量僅9人，要管全新北工地的勞安事務。勞檢處表示，若算上正式人員及聘用人員目前是17人，除爭取提高薪資、補人力外，也結合民間資源，分擔工作量。

「真的是吃不消！」一名營造業科檢查員無奈地說，科內數量僅9人，其中2人還是新人，要管新北市全部工地的勞安事務，檢查員們拚命在趕處理公文，還要出門去工地檢查，基層已有許多不滿聲音。

勞檢處資料指出，營造業科、製造業科、綜合科正式人員預算員額為37人、現有員額為26人，聘用人員預算員額為24人、現有員額為18人，其中營造業科預算員額為24人，卻只有17人。

全處近3年檢查量，2020年執行勞動條件及職業安全勞檢員人力112名，檢查件數1萬7936件， 平均每人160件；2021年人力112名，檢查件數1萬8620件，平均每人166件；2022年人力112名，檢查件數2萬8016件，平均每人250件。

勞工局統計近3年離職人數，2020年16人、2021年23人、2022年20人；至於離職原因以另有他就，含調任他機關及考試分發其他機關為主，其次為返鄉及健康。

市議員黃淑君表示，勞檢員是勞動現場最後一線的守護，若是連勞檢員都過勞，誰來替他們發聲？新北市應檢討人員配置及工作環境。

勞工局長陳瑞嘉表示，現在營造業缺人，加上民間薪資優渥，人持續跑去業界，是全國各勞檢單位共有的現象，為減少同仁的負荷量，持續在撥補人力，像從考試分發、或是其他單位調動等，都在處理中。

勞檢處長林澤州坦言，人力缺口部分，委託民間單位去做中小型工地的工安輔導，「從源頭管理，提升工地自主管理，比一直去檢查工地還重要」，輔導加強改善設備機械，避免發生無謂的災害，否則新北市幅員廣，勞檢人數再多也不夠。

林澤州表示，絕不會因不讓工地審核延宕，就增加勞檢員負擔，中央有明定，一人一年的檢查量是200場的檢查，平均一個月是15、16場，因此結合民間資源，去分擔部分工作量。

林澤州說，另為增進現有檢查員留職意願，並吸納民間人才投入檢查工作，已函請職安署提高薪資待遇，同時修正升遷規定，目前正錄案研議中，未來也會向中央爭取甄補更多的勞檢人力，減低同仁工作負擔。