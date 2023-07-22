北流1.9億元履約爭議款 市府擬編113年預算墊付

民眾黨主席柯文哲在市長任內留下1.9億元台北流行音樂中心履約爭議款，北市府研擬編入113年度預算中墊付，但過程仍會持續孳生每月80萬元、逾400萬元利息。

由文化部委託北市府代辦興建的北流因工程數度延宕，專案管理及監造廠商向台北市政府提出履約爭議調解，金額在去年柯文哲市長任內成立，共新台幣1.9億餘元，每月80萬元利息累計至今已破千萬。

由於文化部依據代辦協議書及律師法律意見書，認為市府有義務於原核定預算內完成整體工程，無要求中央買單爭議款項權利，柯文哲日前呼籲北市府自己出錢。

不過，112年度台北市總預算案裡並未編列這筆款項，台北市副市長李四川今天接受媒體電訪表示，將請文化局研擬編入113年度的預算案中先行墊付，所以最快仍要等到明年才能付清。

李四川指出，調解金額已經成立了，效力等同法院判決，所以錢是勢必要還的，不然每個月都要繳利息，但市府是代辦工程，最後仍會向文化部請款。

台北市長蔣萬安今天出席北投割稻趣體驗活動前被媒體堵訪問及此事時說，市府的態度就是「面對問題、解決問題」，一定會以市民權益為最優先考量。

社民黨議員苗博雅指出，現在之所以會中央、地方都沒人願意付這1.9億元，就是因為柯市府當初估價草率、先斬後奏又情緒勒索，而政府的錢，就算只是一塊錢，都要符合程序，不能任意亂動。

國民黨議員詹為元批評，柯文哲雖然離開了市府，但還在浪費市民的錢，讓蔣市府至今還要幫柯市府擦屁股，每個月交80萬元的延遲利息，「最會省錢的柯市長？笑話吧！」